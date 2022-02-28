Міжнародний кримінальний суд почав розслідування подій, пов'язаних з вторгненням Російської Федерації на територію України. Серед звинувачень - злочини проти людства.

Про це йдеться у заяві прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

“Я хочу повідомити, що вирішив якомога швидше почати розслідування щодо ситуації в Україні”, – заявив Карім Хан.

За його словами, Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може подати позовну заяву. Однак вже двічі суд визнав юрисдикцію щодо злочинів за Римським статутом, які мали місце з початку агресії РФ на території України.

“Я ознайомився з висновками попереднього вивчення ситуації в Україні, та підтверджую, що є достатні підстави для початку розслідування. Зокрема, я впевнений, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні, ймовірно, було скоєно воєнні злочини і злочини проти людства”, – йдеться у заяві Каріма Хана.

Розслідування також охопить нові імовірні злочини на будь-якій частині території України, які підпадатимуть під юрисдикцію суду.