Про це йдеться у заяві прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.
“Я хочу повідомити, що вирішив якомога швидше почати розслідування щодо ситуації в Україні”, – заявив Карім Хан.
За його словами, Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може подати позовну заяву. Однак вже двічі суд визнав юрисдикцію щодо злочинів за Римським статутом, які мали місце з початку агресії РФ на території України.
“Я ознайомився з висновками попереднього вивчення ситуації в Україні, та підтверджую, що є достатні підстави для початку розслідування. Зокрема, я впевнений, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні, ймовірно, було скоєно воєнні злочини і злочини проти людства”, – йдеться у заяві Каріма Хана.
Розслідування також охопить нові імовірні злочини на будь-якій частині території України, які підпадатимуть під юрисдикцію суду.
- Нагадаємо, 28 лютого, у багатоквартирний житловий будинок в центрі Чернігова влучила ворожа ракета. Внаслідок пожежі постраждала одна жінка. Наразі пожежа ліквідована.
- Раніше український моряк Тарас Остапчук потопив розкішну яхту наближеного до Путіна бізнесмена Олександра Міхеєва на сім мільйонів євро, аби помститись за бомбардування будинку в Києві. Суд Іспанії його виправдав.
- Варто зазначити, що злочинні дії російських загарбників станом на 27 лютого призвели до загибелі 352 мирних людей. Зокрема, 14 дітей.
- Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна належить до Європейського Союзу ЄС, і блок хоче приєднання країни.