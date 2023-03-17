Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинувачуються у незаконній депортації населення та дітей з території України.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що Володимир Путін, президент Російської Федерації, ймовірно, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації дітей і незаконного переміщення дітей з окупованих територій України до Російської Федерації.

У суді вважають, що існують достатні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини через безпосередню участь, дії спільно з іншими людьми або ж через неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчиняли такі дії або допускали їх вчинення.

Також є підстава для видачі ордера на арешт Марії Львової-Бєлової. Вона з 2021 року є уповноваженою при президенті РФ з прав дитини. Як зауважили у суді, вона несе майже таку ж саму відповідальність за винятком “неспроможності здійснювати належний контроль над військовими підлеглими”.

Коментуючи рішення суду, представниця МЗС РФ Марія Захарова написала у Telegram, що воно не має жодного значення для РФ, зокрема, з правової точки зору.