Про це повідомляє пресслужба суду.
Зазначається, що Володимир Путін, президент Російської Федерації, ймовірно, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації дітей і незаконного переміщення дітей з окупованих територій України до Російської Федерації.
У суді вважають, що існують достатні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини через безпосередню участь, дії спільно з іншими людьми або ж через неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчиняли такі дії або допускали їх вчинення.
Також є підстава для видачі ордера на арешт Марії Львової-Бєлової. Вона з 2021 року є уповноваженою при президенті РФ з прав дитини. Як зауважили у суді, вона несе майже таку ж саму відповідальність за винятком “неспроможності здійснювати належний контроль над військовими підлеглими”.
Коментуючи рішення суду, представниця МЗС РФ Марія Захарова написала у Telegram, що воно не має жодного значення для РФ, зокрема, з правової точки зору.
“Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду та зобов’язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі “рецепти” на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними”, – йдеться в повідомленні.
- Російський уряд керує розгалуженою мережею з десятків таборів, де утримуються тисячі українських дітей з початку повномасштабної війни проти України.
- Україна повернула ще трьох дітей, яких окупанти депортували до РФ, розлучивши з батьками під час окупації Харківської області. Причиною для вивезення стало нібито “оздоровлення” у дитячому таборі “Ведмедик” у Геленджику.
- Україна повернула незаконно депортованого до РФ підлітка Сергія, який потрапивши в нову “сім‘ю” зв‘язався з відповідними органами, аби повернутися додому.