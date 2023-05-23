Джерело: заступниця міністра юстиції України Ірина Мудр в етері телемарафону.
“Ми вже перейшли від політичних декларацій до юридично зобов’язуючих документів. Власне, договір, підписаний у Рейк’явіку, — це документ, який покладає певні обов’язки на країн-підписантів”, — сказала Мудра.
За її словами, зараз триває процес створення органів управління такого договору.
У міжнародній організації працюватиме секретаріат, який займатиметься збором інформації щодо доказів завданих збитків; правління, яке верифікуватиме зібрані докази та включати заявки до самого реєстру; конференція учасників сторін, яка складатиметься з усіх учасників Договору, призначатиме виконавчого директора та прийматиме правила та процедури роботи Реєстру збитків.
Реєстр включатиме заявки всіх осіб-постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу по цих заявках. А наступним кроком має стати створення Компенсаційної комісії, яка матиме компетенцію розглядати такі заявки та присуджувати суми відшкодування збитків.
Участь у реєстрі є відкритою. Так, після підписання договору протягом невизначеного часу будь-які країни, які підтримали резолюцію Генасамблеї ООН про репарації для України, можуть долучитися до цього реєстру.
- На саміті Ради Європи в Ісландії 43 держави підписали угоду про реєстр збитків від агресії РФ, завданих після 24 лютого 2022 року в Україні.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Ради Європи в Ісландії заявив, що європейські країни сподіваються створити “реєстр”, щоб “забезпечити відповідальність за злочини, скоєні в Україні”.