У Міністерстві юстиції України заявили, що Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресією, почне роботу із серпня 2023 року.

Джерело: заступниця міністра юстиції України Ірина Мудр в етері телемарафону.

“Ми вже перейшли від політичних декларацій до юридично зобов’язуючих документів. Власне, договір, підписаний у Рейк’явіку, — це документ, який покладає певні обов’язки на країн-підписантів”, — сказала Мудра.

За її словами, зараз триває процес створення органів управління такого договору.

У міжнародній організації працюватиме секретаріат, який займатиметься збором інформації щодо доказів завданих збитків; правління, яке верифікуватиме зібрані докази та включати заявки до самого реєстру; конференція учасників сторін, яка складатиметься з усіх учасників Договору, призначатиме виконавчого директора та прийматиме правила та процедури роботи Реєстру збитків.

Реєстр включатиме заявки всіх осіб-постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу по цих заявках. А наступним кроком має стати створення Компенсаційної комісії, яка матиме компетенцію розглядати такі заявки та присуджувати суми відшкодування збитків.

Участь у реєстрі є відкритою. Так, після підписання договору протягом невизначеного часу будь-які країни, які підтримали резолюцію Генасамблеї ООН про репарації для України, можуть долучитися до цього реєстру.