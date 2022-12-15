Сотні російських безпілотників, які зловісно ширяють над українським полем бою, завдячують своїм існуванням еластичному ланцюжку постачання, який ухиляючись від санкцій, часто пролягає через пошарпаний офіс над ринком у Гонконзі, а іноді й через жовтий будинок у передмістя Флориди.

Про це повідомляє Reuters.

БПЛА “Орлан-10” — це відносно низькотехнологічний і дешевий вбивця, який скерував багато з 20 000 артилерійських снарядів, які Росія щодня випускала по українських позиціях у 2022 році, вбиваючи до 100 солдатів на день, згідно з даними.

Розслідування, проведене Reuters і російським ЗМІ iStories у співпраці з Королівським інститутом об’єднаних служб, оборонним аналітичним центром у Лондоні, виявило логістичний слід, який охоплює весь світ і закінчується на виробничій лінії Орлана-10, Спеціальному технологічному центрі в м. Санкт-Петербург, Росія.

Базуючись на російських митних і банківських документах, розслідування знаменує собою перший випадок, коли шлях постачання американських технологій був простежений аж до російського виробника, чия система озброєння використовується у війні проти України.

Спеціальний технологічний центр, який колись виготовляв різноманітні гаджети для спостереження для російського уряду, тепер зосереджується на безпілотниках для військових, вперше потрапив під санкції США після того, як президент Барак Обама заявив, що співпрацював з російською військовою розвідкою, щоб спробувати вплинути на події 2016 року.

Санкції, які набули чинності в 2017 році, заборонили будь-якому американському громадянину або резиденту або американській компанії постачати будь-що, що могло б потрапити до Спеціального технологічного центру. У березні цього року уряд США посилив ці обмеження, заблокувавши всі продажі будь-якої американської продукції для будь-якого кінцевого військового споживача, і фактично заблокував усі продажі в Росію високотехнологічних товарів, таких як мікрочіпи, комунікаційне та навігаційне обладнання.

Ніщо з цього не зупинило виробництво безпілотника Орлан-10орлан-10.

Центр спеціальних технологій не відповів на письмовий запит про коментар. Але один провідний науковець, який також є основним акціонером, сказав в інтерв’ю Reuters, що компанія відчуває “високий попит” на свої дрони.

У заяві Reuters речник Міністерства торгівлі сказав, що департамент не може коментувати наявність чи відсутність розслідування. Речник додав: “Ми без вагань використаємо всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб перешкоджати зусиллям тих, хто прагне підтримати військову машину Путіна”.

Серед найважливіших постачальників для російської програми безпілотників був гонконгський експортер Asia Pacific Links Ltd, який, згідно з російськими митними та фінансовими документами, надавав частини на мільйони доларів. Багато деталей є мікрочіпами американських виробників.

Експортні товари Азійсько-Тихоокеанського регіону до Росії в основному постачалися одному імпортеру в Санкт-Петербурзі, який мав тісні зв’язки з Центром спеціальних технологій, свідчать ці митні записи. Компанія-імпортер SMT iLogic має спільну адресу з виробником дронів і має багато інших зв’язків.

Власник Asia Pacific, Антон Трофімов, є росіянином-емігрантом, який закінчив китайський університет і має інші бізнес-інтереси в Китаї, а також компанію в Торонто, Канада.

Трофимов – житель скромного району Іст-Йорк в Торонто. Він не відповів на запитання, надіслані електронною поштою та LinkedIn. Жінка, яка відчинила двері, назвалася дружиною Трофімова і сказала, що передасть йому повідомлення, щоб він зв’язався з Reuters.

Околиці розташовані далеко від офісу Азійсько-Тихоокеанського регіону в обшарпаній і вузькій офісній будівлі біля бічної алеї та пішохідного ринку в діловому районі Гонконгу.

Коли офіс нещодавно відвідав журналіст Reuters, там нікого не було. За словами адміністратора будівлі, компанія ділить кімнату з трьома іншими орендарями.

Попри видимість, цього року бізнес процвітає. За сім місяців з 1 березня по 30 вересня, починаючи з лютневого вторгнення Росії, Азійсько-Тихоокеанський регіон різко збільшив свій бізнес, експортуючи запчастини на суму близько 5,2 мільйона доларів США, порівняно з приблизно 2,3 мільйона доларів США за той самий період 2021 року, що робить його найбільшим постачальником iLogic, згідно з даними. Записи також показують, що багато компонентів були виготовлені технологічними компаніями США.

Серед частин, надісланих Asia Pacific до iLogic за той самий період 2022 року, були мікросхеми на 1,8 мільйона доларів, виготовлені Analog Devices (ADI.O), 641 000 доларів — від Texas Instruments (TXN.O) і 238 000 — від Xilinx. Постачання також включали моделі авіаційних двигунів японської компанії Saito Seisakusho, які використовуються в Orlan 10, як показано на фотографіях безпілотників, знайдених в Україні.

Фінансові записи, надані російським чиновником і перевірені Reuters, показують, що Центр спеціальних технологій покладається на низку постачальників, але найбільш помітний – iLogic. Відповідно до запису власних банківських квитанцій і платежів iLogic, який бачив Reuters, iLogic працює майже виключно на виробника дронів.

Згідно з даними митниці, з 2017 року iLogic імпортувала в Росію близько 70 мільйонів доларів переважно електронної продукції. А згідно з фінансовими документами, перевіреними iStories і Reuters, майже 80% доходу компанії припадає на бізнес із Центром спеціальних технологій.

Своєю чергою, ті самі фінансові документи показують, що найбільшим замовником Центру спеціальних технологій є міністерство оборони Росії, яке заплатило майже 6 мільярдів рублів ($99 мільйонів) з лютого по серпень цього року.

Телефоном провідний науковець і головний акціонер Центру спеціальних технологій Олексій Терентьєв сказав, що війна змусила його зосередитися на виробництві безпілотників. За його словами, санкції США спричинили компанії проблеми, але вона завжди знаходила “когось у світі, щоб продати їй те, що їй було потрібно”.

На узбережжі південно-східної Флориди живе в шикарному приміському будинку прямо за природним заповідником ще одна особа, яка постачає російську програму безпілотників.

Ігор Каждан, 41-річний громадянин США та Росії, володіє компанією IK Tech, яка з 2018 по 2021 роки продала в Росію електроніку на суму близько 2,2 мільйона доларів, згідно з даними російської митниці, понад 90% якої було продано iLogic.

Російські митні записи показують, що IK Tech продала iLogic близько 1000 друкованих плат американського виробництва в період з жовтня 2020 року по жовтень 2021 року, у той час, коли федеральний закон забороняв постачання будь-якої такої технології Центру спеціальних технологій, безпосередньо чи через іншу компанію.

Дошки, вартістю близько 274 000 доларів, були зроблені каліфорнійським виробником Gumstix. Каліфорнійська компанія повідомила Reuters, що “дуже стурбована” інформацією про поставки та проведе розслідування.

На фотографіях, зроблених українськими офіційними особами внутрішньої частини захопленого безпілотника, які побачив Reuters, видно плату Gumstix, яка майже ідентична платам, відвантаженим компанією IK Tech. Згідно зі списком компонентів, знайдених на іншому безпілотнику, наданому RUSI та Reuters українським урядом, плата є частиною блоку керування Орлан-10.

Діяльність Каждана привернула увагу влади США. Буквально за два тижні до того, як російські танки вкотилися в Україну, а над головою почали гудіти безпілотники Орлан-10, федеральні агенти заарештували Каждана. Пізніше його звинуватили за 13 пунктами в контрабанді та ухиленні від експортного контролю під час продажу електронних компонентів до Росії в період з грудня 2021 року по лютий 2022 року.

У листопаді 2022 року, після того, як Каждан визнав себе винним за двома пунктами звинувачення, федеральний суддя засудив його до трьох років умовно, оштрафував на 200 доларів і позбавив його близько 7000 доларів. У разі визнання винним за всіма пунктами, Каждану може загрожувати 40 років ув’язнення.

Говорячи на порозі свого будинку в Данія-Біч, штат Флорида, Каждан заявив, що масштаби його експорту до Росії були мінімальними порівняно з іншими компаніями, коли йому було повідомлено, що він може допомагали російській програмі безпілотників.

На слуханні щодо винесення вироку в листопаді 2022 року Каждан сказав судді округу Південна Флорида, що він почав вести бізнес з Росією після того, як налагодив контакти з імпортерами на супутниковій конференції в 2016 році. Незабаром після цього імпортери переконали його відмовитися від вимог звітності та ліцензування, сказав він.

Міністерство юстиції США відмовилося коментувати цю справу.