Міжнародний Суд ООН наказав Росії негайно припинити війну в Україні. На найвищому юридичному рівні підтвердили, що РФ безпідставно вдерлася до іншої суверенної держави.

Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Суд наказав РФ зупинити будь-яке просування та підтримувати нерегулярні сили. Міжнародний суд не знайшов підтвердження того, що Україна проводила геноцид, як просуває російська пропаганда. Рішення підтримали 13 суддів. Проти були тільки двоє — Росія та Китай. Рішення суду є юридично зобов’язуючим відповідно до норм міжнародного права.

“Рішення стане точкою відліку для інших юридичних та політичних оцінок російської агресії. Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ Суду та припинити агресію”, — додав Дмитро Кулеба.

Відповідальність РФ відтепер неминуча, хоча Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи. На останній стадії буде вирішуватися питання репарацій.

“Не маю сумніву, що і тут ми переможемо, і зрештою грошима Росія також заплатить. Сьогоднішнє рішення – акт справедливості щодо українського народу”, — резюмував міністр.