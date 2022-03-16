Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Суд наказав РФ зупинити будь-яке просування та підтримувати нерегулярні сили. Міжнародний суд не знайшов підтвердження того, що Україна проводила геноцид, як просуває російська пропаганда. Рішення підтримали 13 суддів. Проти були тільки двоє — Росія та Китай. Рішення суду є юридично зобов’язуючим відповідно до норм міжнародного права.
“Рішення стане точкою відліку для інших юридичних та політичних оцінок російської агресії. Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ Суду та припинити агресію”, — додав Дмитро Кулеба.
Відповідальність РФ відтепер неминуча, хоча Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи. На останній стадії буде вирішуватися питання репарацій.
“Не маю сумніву, що і тут ми переможемо, і зрештою грошима Росія також заплатить. Сьогоднішнє рішення – акт справедливості щодо українського народу”, — резюмував міністр.
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- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вшановуватимуть пам’ять загиблих у війні. Хвилина мовчання буде щодня о 9-ій годині ранку.
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