Міжнародний суд ООН проведе перші слухання за позовом України проти Росії, агресивні дії якої призвели до "геноциду" українського народу, 7 та 8 березня.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі про звинувачення у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього у понеділок 7 та у вівторок 8 березня 2022 року у Палаці мирую.

Зазначається, що слухання будуть присвячені поданому Україною запиту щодо запровадження тимчасових заходів. При цьому у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 засідання пройдуть у гібридному форматі, представники сторін у справі братимуть участь особисто або через відеозв’язок.

Більше мільйона громадян України та світу підписали петицію з проханням НАТО закрити небо над Україною.

Нагадаємо, Щотижневий американський журнал Time присвятив обкладинку та головний матеріал Україні, а також її героям та президенту Володимиру Зеленському.