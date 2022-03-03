Про це повідомляє пресслужба суду.
Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі про звинувачення у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього у понеділок 7 та у вівторок 8 березня 2022 року у Палаці мирую.
Зазначається, що слухання будуть присвячені поданому Україною запиту щодо запровадження тимчасових заходів. При цьому у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 засідання пройдуть у гібридному форматі, представники сторін у справі братимуть участь особисто або через відеозв’язок.
Більше мільйона громадян України та світу підписали петицію з проханням НАТО закрити небо над Україною.
Нагадаємо, Щотижневий американський журнал Time присвятив обкладинку та головний матеріал Україні, а також її героям та президенту Володимиру Зеленському.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що народ його країни висловлює солідарність та підтримку росіянам, котрі влаштовують та виходять на мітинги проти російської війни проти України.
- За наявними даними у Президента України Володимира Зеленського, українські захисники за тиждень бойових дій побороли майже 9 тисяч російських загарбників.