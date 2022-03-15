Про це повідомляє пресслужба суду.
Зазначено, що буде ухвалено рішення щодо позову України з вимогою до РФ спростувати аргумент про “геноцид російськомовного населення”.
“Суд винесе ухвалу у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього”, – зазначено у пресслужбі.
Також варто зазначити, що Служба безпеки України запустила в Telegram чатбот, у якому збиратиме докази воєнних злочинів російської армії для Гаазького трибуналу.
PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) this Wednesday, 16 March, at 4 p.m. (The Hague) https://t.co/RmzeTuRbre pic.twitter.com/GKG93WTDAK
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 14, 2022
- Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд почав розслідування подій, пов’язаних з вторгненням Російської Федерації на територію України. Серед звинувачень – злочини проти людства.
- Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй (ООН) у Гаазі.
- Нагадаємо, 7 березня стартували публічні слухання у справі “Україна проти Росії”. Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй провів їх 7 і 8 березня в Гаазі.