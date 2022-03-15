Міжнародний кримінальний суд в Гаазі вже завтра, 16 березня, ухвалить рішення щодо справи України проти РФ. Очікується воно о 17:00 за київським часом.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначено, що буде ухвалено рішення щодо позову України з вимогою до РФ спростувати аргумент про “геноцид російськомовного населення”.

“Суд винесе ухвалу у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього”, – зазначено у пресслужбі.

Також варто зазначити, що Служба безпеки України запустила в Telegram чатбот, у якому збиратиме докази воєнних злочинів російської армії для Гаазького трибуналу.