Цього тижня президент Росії Володимир Путін спричинив справжній резонанс у багатьох ЗМІ. Йдеться про спільну пресконференцію Путіна с президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої російський лідер дозволив собі неоднозначне висловлювання про Україну та українського президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться на сайті американського телеканалу CNN.

На пресконференції з лідером Франції Володимир Путін зачепив тему Мінських домовленостей, які були підписані у 2015 році, та чи вдасться президенту України Володимиру Зеленському їх дотримуватися. Проте запам’яталась ця пресконференція грубими висловлюваннями Путіна.

“Чинний президент України нещодавно сказав, що йому не до вподоби жоден із пунктів Мінських угод. Проте “нравится, не нравится – терпи моя красавица”. Ці умови повинні бути виконані. По-іншому ніяк”, – заявив Володимир Путін, зацитувавши одну із пісень російської музичної групи.

Ці слова Путіна вкотре дали зрозуміти, що в російського лідера на серці. Такий грубий жаргон у бік Володимира Зеленського та поблажливе гендерне звертання змусило задуматись журналістів — чи не занадто грубо жартує Путін?

Запитання про це журналісти й поставили речнику президента РФ Дмитру Пєскову наступного дня. Під час телефонної пресконференції ЗМІ поцікавилися, чи не містять такі висловлювання Путіна сексуального підтексту.

“Володимир Путін мав на увазі те, що якщо держава взяла на себе певні зобов’язання, то їх потрібно виконувати”, – відповів Пєсков.

Проте журналіст продовжив запитувати, чи не знайомий очільник Кремля з творчістю російської фольк-панк-групи, в одній із пісень якої і є слова “нравится, не нравится — терпи, моя красавица”. Та Пєсков заперечив таку здогадку журналіста.

З пісні чи ні, проте такі слова президента РФ показали, що насправді він думає про Україну. Всі заяви президента РФ давно дають змогу зрозуміти, що він не вважає Україну окремою, незалежною державою. Проте саме остання заява нагадала про мізогінію Путіна як у політиці, так і в публічних виступах.

Розмови про те, що “красуня” повинна терпіти образи, ідуть від тієї ж людини, яка п’ять років тому декриміналізувала домашнє насилля у Росії. Подібні висловлювання Путіна з’являються знову і знову, що може свідчити про його несерйозне ставлення до зґвалтувань.

Намагання Путіна мати вигляд “крутого хлопця” під час публічних промов може пояснюватися тим, що він хоче бути ближче до народу. Проте слова, сказані на пресконференції з Макроном, “прийняти та терпіти” свідчать про його потворні почуття до ролі жінки.

Це вже не вперше, коли президент Росії використовує подібні висловлювання. Одна з найвідоміших його фраз датується 1999 роком, коли він обіймав посаду прем’єр-міністра РФ. Тоді він поклявся боротися з чеченськими сепаратистами у будь-яких місцях.