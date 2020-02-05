Мер міста Бучі Анатолій Федорук пояснив, чому не будується кільцева дорога навколо Києва.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Большой Киев”.

“Багато говорять про кільцеву дорогу. Перепрошую, а де її будувати? Ми бачили кілька навіть не проєктів, а замальовок. Це ж не лише Київ має потребу в кільцевій дорозі, а вся область. Аби було нормальне транспортне сполучення для комунікації між собою, не через столицю”, – зазначив Анатолій Федорук.

За його словами, кільцева дорога – це державний проєкт, так як муніципальний рівень не здатний потягнути такий масштаб.

“І крім розмов, по-моєму, нічого не робиться”, – сказав Федорук.

На уточнююче питання про проєкт меморандуму на будівництво кільцевої дороги з китайською компанією мер Бучі відповів, що цей проект на слуху з 2009 року.

“Але не китайці нам потрібні, а бажання та відповідальні політичні дії… Ми намагаємося не чекати на успішні результати реформ, а виходячи з можливостей, реалізовуємо інфраструктурні проєкти”, – підсумував Анатолій Федорук.