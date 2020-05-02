Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко відкрито виступив проти голови держави Володимира Зеленського, хоча вісім місяців тому заявляв, що "не обговорює накази президента".

Про це 1 серпня минулого року повідомляли ЗМІ Черкас.

Під час візиту в місто, Зеленський дав доручення Бондаренку привести до ладу інфраструктуру в двох мікрорайонах міста.

“Ми зараз з ним домовилися, він мене зрозумів …”, – говорив тоді Зеленський.

Йшлося про те, що в районі вулиці Корольова і в районі молокозаводу немає шкіл, дитячих садів і аптек. Мер просив на роботу рік, Зеленский дав 6 місяців.

“Скільки часу дасте, за стільки і зробимо. Я не обговорюю укази президента”, – запевняв тоді Бондаренко.

На це Зеленський відповів:

“Півроку. Це чесно. І подивимося, як за півроку будуються дороги”.

Але в умовах загальнонаціонального карантину позиція мера міста змінилася. Черкаси стали першим обласним центром країни, що ослабив заходи карантину на рівні виконавчого комітету міської ради, без узгодження з Кабінетом Міністрів. По суті, Бондаренко першим серед мерів відкрито виступив проти президента.

З 1 травня в Черкасах дозволили відкрити магазини непродовольчих товарів та інструментів; майстерні по ремонту одягу, взуття, встановлення вікон і дверей; ринки і ярмарки, квіткові магазини; літні майданчики ресторанів; об’єкти спортивної інфраструктури для тренувань.

Жителям міста дозволили відвідувати сквери і парки.

Внаслідок прийнятого рішення, поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.

1 травня Черкаське відділення поліції внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальна санкція статті – від 5 до 8 років позбавлення волі.

Міський голова вирішив пояснити ситуацію, зазначивши, що ослаблення карантину – це збалансування права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.

“Нічим не відрізняється великий будівельний супермаркет від маленького магазину будівельних товарів. Громадянин України відповідно до Конституції має право вибору. І він, дотримуючись санітарних умов, повинен відвідати той чи інший магазин. Потрібно закінчувати з цим. Карантин — це добре, але він може зруйнувати повністю нашу економіку”, – підкреслив Бондаренко.

Також він зазначив, що отримував погрози про те, що проти нього буде порушено кримінальні справи, в тому числі від вищого керівництва країни.

Президент України Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас юридичними наслідками за ослаблення карантину.

“Окреме полум’яне вітання особисто від Президента, а також Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати меру міста Черкаси, який разом з міською радою втратили календар і збиралися пом’якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це спроба заробити політичний рейтинг ціною життя і здоров’я жителів міста. Це буде мати відповідні юридичні наслідки”, – заявив президент.

Бондаренко відповів, що заступник глави Офісу Президента Сергій Трофимов погрожував йому через дострокове ослаблення карантину в місті.

Після цього в Офісі Зеленського заявили, що перший заступник керівника ОПУ не спілкувався з мером Черкас за допомогою смс-повідомлень.

“Вочевидь, міський голова став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки. Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій – саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування повинні діяти виключно відповідно до визначених законом повноважень”, – зазначили у пресслужбі.

Також Бондаренко нагадав Зеленському його передвиборні обіцянки.

“І я коротко хочу сказати: пане президенте, я думав, що коли ви переможете, в Україні буде закон один для всіх. Прийде весна, в нас зелено, і посадимо — тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, що ви садитимете за кнопкодавство. Я думав, що ви садитимете своїх соратників за “Велюр”. І ви знаєте, ми готові відповідати, але тільки після ваших однопартійців. А зараз, як у тому фільмі про Крим: Черкаси будуть чинити опір! Запам’ятайте: Черкаси — вільне козацьке місто, і якщо потрібно об’єднати Україну, ми об’єднаємо Україну. Пам’ятайте, що ніхто в житті не здолав Черкаси, не здолав Холодний Яр, не здолав дух Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка! Пам’ятайте це!” – отметил мэр Черкасс.