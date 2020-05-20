Про це Бондаренко заявив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Ви говорите, що я мер-бандит? Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, в тому числі й за те, що ви стали президентом”, – сказав він.

При цьому мер також наголосив, що Зеленському “нема чого ловити на місцевих виборах в Черкасах”.

Також Бондаренко поцікавився, чим займався Зеленський під час протестів на Майдані.

“Хотів би вас запитати, де ви були у 2013 і 2014 роках, коли я був на Майдані, боровся на незалежність українського народу, коли ви танцювали на корпоративах?” – запитав він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав бандитом мера Черкас Анатолія Бондаренка, оскільки проти того відкрито 19 кримінальних проваджень.

Раніше влада Черкас прийняли рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.

Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це зрівняння права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.