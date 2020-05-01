Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Свіжа прилетіла … влада нова, методи старі”, – написав Бондаренко.
Він також опублікував фотографію виклику на допит свідком у справі про дострокове ослаблення карантину в Черкасах. Згідно з викликом, допит Бондаренка має відбутися в понеділок, 4 травня.
Раніше, сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський передав “полум’яне вітання” меру Черкас від СБУ і МВС через дострокове ослаблення карантину. Зеленський назвав дії місцевої влади, спробою заробити політичний рейтинг.
- Поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас, яка вирішила достроково послабити карантинні обмеження в місті.