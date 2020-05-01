Мер записав відеозвернення, що було опубліковане на його сторінці в Facebook.
“Черкаський виконавчий комітет прийняв рішення дозволити будівельним магазинам, установам побутового обслуговування населення працювати. Це рішення викликало бурхливу реакцію, починаючи від правоохоронних органів, закінчуючи СБУ, зрозуміло, що з Києва дзвонили. Мене, мера, ніякими кримінальними справами не залякати. В тому числі від вищих посадових осіб нашої країни”, – сказав він.
Водночас Бондаренко підкреслив, що на даний момент в Черкасах багато кримінальних справ залишаються нерозкритими.
“Починаючи від вбивств, закінчуючи в рік понад 200 заволодінь транспортними засобами. Потрібно розслідувати ці справи, а не рішення, яке прийняв Черкаський виконавчий комітет”, – вважає мер.
На думку міського голови, рішенням про послаблення карантину в Черкасах була відновлена соціальна справедливість.
“Нічим не відрізняється великий будівельний супермаркет від маленького магазину будівельних товарів. Громадянин України відповідно до Конституції має право вибору. І він, дотримуючись санітарних умов, повинен відвідати той чи інший магазин. Потрібно закінчувати з цим. Карантин – це добре, але він може зруйнувати повністю нашу економіку”, – підкреслив Бондаренко.
Gepostet von Анатолій Бондаренко am Freitag, 1. Mai 2020
- Поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас, яка вирішила достроково послабити карантинні обмеження в місті.