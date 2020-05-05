Мер Черкас Анатолій Бондаренко не став відповідати на питання ведучого про причини рішення послабити карантинні заходи в місті, завчасно пішовши з студії програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Це сталося під час прямого ефіру програми від 4 травня.

Ведучий шоу, Вадим Карп’як нагадав пану Бондаренку про те, що на початку введення загальнонаціонального карантину, 14 березня, той заявляв:

“Я просив би вас (правоохоронців) жорсткіше діяти в даній ситуації. Час прийшов. Демократія, яка зараз, ні до чого доброго не призведе”.

Ведучий запитав у мера, чи пов’язано рішення виконавчої ради Черкас щодо істотного послаблення карантину з майбутніми місцевими виборами.

“Деякі політичні оглядачі написали з цього приводу, що в цій ситуації ви діяли не стільки з економічних, скільки з політичних мотивів, напередодні місцевих виборів в жовтні”, – запитав ведучий.

Меру таке питання не сподобався. Він заявив, що в Черкасах карантин був найжорсткіший, а населення півтора місяці було на самоізоляції, завдяки чому вдалося утримати поширення коронавірусної інфекції, маючи невисокий показник захворюваності.

Він вважає, що поки в Черкасах був строгий карантин, їх чиновники спостерігали за “подвійними стандартами” дотримання обмежень.

“Я не хочу дискутувати про те, що відбувається в країні. Я не хочу забирати час … Я не хочу витрачати ні свій дорогоцінний час, ні ваше. У мене надзвичайно багато роботи в моєму місті, Черкасах … Державна влада в Україні сьогодні так далека від громадян, як я від космосу … Щоб не витрачати ваш час, я вдячний вам за запрошення, і їду в Черкаси, щоб працювати”, – заявив мер і залишив студію, незважаючи на прохання ведучого залишитися і відповісти на питання, що цікавлять суспільство.

На відео з 1 години 49 хвилин

Варто зазначити, що програма тривала 2 години і 12 хвилин, але Бондаренко вирішив покинути студію тільки за 20 хвилин до закінчення.

Також Бондаренко зазначив, що висловив позицію не тільки Черкас, а й міських голів інших населених пунктів.

У свою чергу Роман Боднар, голова Черкаської ОДА, заявив, що вважає дії колеги політичним піаром напередодні виборів, обгрунтувавши своє припущення.

Раніше влада Черкас прийняли рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.

Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це зрівняння права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.