Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко назвав Президента Володимира Зеленського диктатором і зізнався, що підтримував його на виборах.

Про це йшлося в ефірі телеканалу “Наш“.

За словами мера, Україна є парламентсько-президентською республікою, проте Президент поводиться як диктатор.

“Мені здається, наскільки мене пам’ять не підводить, у нас парламентсько-президентська республіка. І є різні форми правління. Є монархії, де монарх встановлює закони і сам їх дотримується. Є диктатура, де диктатор встановлює закони, і ці закони діють виключно для народу. Ви мені скажіть, у нас Президент Зеленський хто? Верховна Рада — монобольшість. Прем’єр-міністр його, всі міністри його. Мені здається, він диктатор”, — сказав Бондаренко.

Водночас міський голова зазначив, що підтримував Зеленського на виборах.

“Я за нього голосував якраз і організував — допомагав — роботу штабу. Ви знаєте, маємо, що маємо. На жаль, наша країна знову помилилася”, — додав мер Черкас.

Раніше влада Черкас прийняли рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.

Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це зрівняння права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.