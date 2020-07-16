Про це мер Черкас написав на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнаря. За інформацією його дружини і батька, вчора, близько 19.30, в районі міської ради, чиновник відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон відключений, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де він знаходиться”, – сказано в повідомленні.

При цьому Бондаренко заявив, що вже подав заяву в поліцію, а також просить повідомити йому, або правоохоронцям будь-яку інформацію про місцезнаходження Ботнара.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав бандитом мера Черкас Анатолія Бондаренка, оскільки проти того відкрито 19 кримінальних проваджень.

Раніше влада Черкас прийняли рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.

Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це зрівняння права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.