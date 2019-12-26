Відповідну заяву опубліковано на сайті Херсонської міськради.

Як повідомлялося раніше, 19 грудня президент Росії Володимир Путін під час підсумкової прес-конференції назвав українське Причорномор’я “споконвічно російськими територіями”.

Мер Херсона у відповідь на це зазначив, що це — прояв “хворої геронтологічної фантазії” російського лідера, проте “на такі заяви треба реагувати”.

Також херсонський міський голова підкреслив, що “споконвічно російські території” — болота в Московській області.

“Мені здається, ми маємо нагадати Путіну і всім його прибічникам, що споконвічні російські території — це болота під Москвою. Все інше — це території, якими московити заволоділи завдячуючи власній тваринній жорстокості і підступності. Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, використовучи моменти слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли побудувати велику імперію. Велику за розмірами, я маю на увазі. … Росія — це смерть. Неважливо куди вона приходить — в Сибір, на Урал, в Україну чи в Сирію. Росія — це завжди смерть, приниження, голод, сморід, невігластво і страждання. Про це має пам’ятати кожен українець, не тільки коли він йде голосувати. Про це кожен з нас має пам’ятати, коли дивиться російське телебачення, читає російську пресу, слухає російську попсу чи купує російські товари”, — зазначив він.

Крім цього, Ніколаєнко підкреслив, що Південь України та Причорномор’я — одвічно українські території і будуть такими завжди.

“Причорномор’я настільки прекрасне і далеке від московських болот, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України — етнічно, ментально географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде. Буде українським тоді, коли Росії вже не буде”, — додав він.