Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вимагав від поліції вивезти на Закарпаття представників ромської національності. Проти нього порушили кримінальну справу.

Про це повідомляють #Букви.

Під час оперативної наради в мерії у вівторок, 21 квітня, Марцінків повідомив, що нещодавно дав доручення вивезти людей ромської національності з Івано-Франківська на Закарпаття, проте це не було зроблено.

“Також цигани, ні, вірніше, особи циганської статі. Ми вже бус давали, вивезли їх у Закарпатті. Чого вони далі тут!?”, — заявив Марцінків.

У відповідь на це начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло поінформував, що 12 осіб відмовили їхати. Це викликало невдоволення мера.

“Що значить відмовилися? А чого не спакували? Є поліція, є цей… До наступного вівторка повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус — дали. Чому не упакували і не відвезли?”, — поскаржився міський голова.

Говорячи про те, що раніше 10 осіб ромської національності були вивезені з міста та на кордоні передані поліції Закарпаття, Марцінків додав: “Це треба другу ходку зробити”.

Оперативна нарада Gepostet von Руслан Марцінків am Montag, 20. April 2020

На відео з 62:30 хвилин

У Нацполіціі за добу відреагували на заяву чиновника. Як повідомили в прес-службі НПУ, за фактом висловлювання мера слідчі поліції Івано-Франківської почали кримінальне провадження за ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

У поліції обурені спробами мера залучити до подій правоохоронців.

“Неприпустимо, коли посадова особа дозволяє собі спілкуватися мовою ворожнечі. Ніхто не має права дискримінувати людей за будь-якою ознакою, зокрема і за національною чи етнічною приналежністю. Особливо обурює, що у цих цілях намагалися використати поліцію”, — зазначив голова Національної поліції Україна Ігор Клименко.

Також Клименко запевнив, що поліцейські “насильно не змушували осіб циганської народності залишати територію області і нікуди їх не перевозили”. Водночас він додав, що слідчим належить детально розібратися в цій ситуації.