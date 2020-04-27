Мер Івано-Франківська просить пом’якшити карантин

Про це мер сказав у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в Facebook.

“Звертаюся до уряду і Президента – час переглянути вимоги і дозволити ряду бізнесу працювати і в місті Франківську, і в Україні, оскільки від цього залежить життєдіяльність країни і міста”, – закликав мер.

За словами Марінцківа тенденція із захворюванням коронавірусом в місті “хороша”.

“Йде не до збільшення, а до зменшення. Якщо так буде продовжуватися, то все буде добре. Потрібно дозволити працювати хоча б продуктовим ринкам, магазинчиках. Я не бачу ніяких перешкод, щоб, наприклад, з дотриманням вимог продуктовий ринок працював, або працювали малий і середній бізнес з дотриманням соціальної дистанції”, – додав він.

Станом на сьогоднішній день в Івано-Франківській області зафіксовано 761 випадок зараження коронвірусом, з яких 47 стали летальними. В обласній лікарні госпіталізовано 83 людини, ще 244 людини перебувають у лікарнях з підозрою на COVID-19.

Оперативно про стан справ 27.04.2020/9:00 Gepostet von Руслан Марцінків am Sonntag, 26. April 2020