Крім Олександрівської лікарні в Києві облаштовано ще шість баз у медзакладах, які готові приймати заражених коронавірусом киян.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

“Сьогодні всіх, у кого є підозра чи підтверджений діагноз на коронавірус, приймає Олександрівська лікарня. Там є все необхідне, щоб надати своєчасну та кваліфіковану допомогу кожному, хто звертається. Вона – одна з семи визначених лікувальних баз. Крім Олександрівської в місті облаштовано ще шість баз у лікарнях і медичних центрах”, – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, це інфекційні відділення в Київській міській лікарні № 4, клінічній лікарні № 9, міській дитячій лікарні № 1 та №2, міській дитячій інфекційній лікарні та в Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини.

Міський голова зазначив, що всього розгорнуто 482 ліжка. З них для дорослих – 237 ліжок, для дітей – 200 і 45 для вагітних. В структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів.

“Реанімаційні ліжка інфекційних відділень забезпечені апаратами штучної вентиляції легень. У всіх цих лікарнях є необхідний запас засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів, дезінфекційних засобів, необхідних для надання медичної допомоги. А на випадок ускладнення епідемічної ситуації ми визначили додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо розташовані корпуси. І ми готові розгорнути додатково 7 тисяч ліжок”, – підкреслив Віталій Кличко.

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На відео з 10 хв. 49 сек.