Про це вона написала у Facebook.
Вона подякувала Кличко за “хорошу роботу на посаді мера”.
“Вчора підтримати “арештантку” прийшов один з лідерів Майдану Віталій Кличко. Дякую, Віталію, за теплий вечір, відчуття майданівського братерства і за хорошу роботу на посаді мера Києва. В Україні безліч політичних партій. Але фактично дві: умовна партія супротиву і умовна партія капітуляції. Всі у кого розвинуте почуття національної гідності – в першій. І наша тактична перевага, що мер Майдану – наш. Але тимчасово через карантин -“досить шастать”, – зазначила Чорновол.
16 квітня Печерський суд Києва обрав екснардепу Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Вранці 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.
- Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.
- Тетяна Чорновол розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.
- 51 нардеп підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова.
- 14 квітня колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про вбивство заявила, що справа проти неї сфальсифікована.