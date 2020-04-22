Мер Києва Віталій Кличко прийшов до екснардепа Тетяні Чорновол, яка зараз за рішенням Печерського суду перебуває під домашнім арештом.

Про це вона написала у Facebook.

Вона подякувала Кличко за “хорошу роботу на посаді мера”.

“Вчора підтримати “арештантку” прийшов один з лідерів Майдану Віталій Кличко. Дякую, Віталію, за теплий вечір, відчуття майданівського братерства і за хорошу роботу на посаді мера Києва. В Україні безліч політичних партій. Але фактично дві: умовна партія супротиву і умовна партія капітуляції. Всі у кого розвинуте почуття національної гідності – в першій. І наша тактична перевага, що мер Майдану – наш. Але тимчасово через карантин -“досить шастать”, – зазначила Чорновол.

16 квітня Печерський суд Києва обрав екснардепу Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.