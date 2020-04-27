Про це мер Києва розповів під час брифінгу.

“Я звільнив заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Солончака. Думаю, ви всі бачили в новинах що сталося вчора пізно ввечері. Я не дозволю дискредитувати міську владу. Я прошу вибачення у правоохоронців і киян за таке негідну поведінку”, – сказав Кличко.

Мер підкреслив, що нікого покривати не буде: “І Володимир Солончак повинен відповісти за свої дії за законом”.

Варто зазначити, що столичні поліцейські вже почали досудове розслідування інциденту.

Так, вчора в ході відпрацювання території одного з районів патрульні поліцейські зупинили автомобіль, оскільки водій не включила фари в темний час доби. Правоохоронці запідозрили, що жінка перебуває в стані сп’яніння, однак від проходження тесту відмовилася. Поліцейські склали на неї адмінпротокол за ст. 130.

При оформленні адмінматеріалів з машини вийшов нетверезий пасажир, який вів себе агресивно, почав погрожувати патрульному і вдарив його. Як з’ясувалося пізніше, зловмисник – заступник голови Київської міської державної адміністрації. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

А от і відосік з поліцейського рєгіка під‘їхав. Бухі і дуже випендрьожні царькі із КМДА. Оцих профі влада утримує за бюджетні кошти – кошти народу України. Весь опис на фото/відео з місця тут: https://kyivoperativ.info/other/carki-iz-ki%D1%97vska-miska-derzhavna-administraciya-kmda-nachudili-iz-patrulnimi/ Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до п’яти років ув’язнення.