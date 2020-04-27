Мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати або передати повноваження про їх відкриття місцевій владі.

Про це Садовий написав на своїй сторінці у Facebook.

“Кожен міський голова дуже добре знає ринки свого міста і чого від них чекати. У Львові від початку карантину були жорсткі правила: порушуєш – закриваємо. Але я б дуже не хотів, щоб через одного-двох порушників страждали мільйони людей”, – сказав Садовий.

За його словами, карантин на всіх наклав певні обмеження, але повинна бути можливість “впливати на ці умови, якщо це не суперечить здоровому глузду”.

“Я розумію ситуацію, в якій сьогодні опинилися власники продуктових ринків, продавці і фермери. Товари швидко псуються, і часу обмаль. З іншого боку – покупець, який купує дорожчі закордонні товари, не маючи права вибору”, – зазначив мер Андрій Садовий.