Мер столиці Південної Кореї Сеула покінчив життя самогубством через можливі звинуваченя в сексуальних домаганнях.

Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

Уточнюється, що мер Пак Вон Сун дізнався, що проти нього готуються відкрити справу з приводу сексуальних домагань згідно із заявою його колишньої секретарки.

“Проти мера готували відкрити справу після того, як колишня секретарка подала заяву в середу, звинувачуючи його в небажаному фізичному контакті”, – сказано в повідомленні.

Згідно південнокорейського законодавства, справу буде закрито після смерті мера.

При цьому в своїй залишеній передсмертній записці мер Сеула попросив в сім’ї вибачення за те, що “завдав їм болю”.

Пак Вон Сун, якому виповнилося 64 роки, був мером столиці Південної Кореї з 2011 року. За даними політологів, він мав непогані шанси виграти президентські вибори, які пройдуть в країні в 2022 році.