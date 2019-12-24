Про це повідомляє на сайті Рівненської міської ради.

У вівторок, 24 грудня, під час чергової сесії депутати Рівненської мерії ухвалили рішення про заборону проведення різних заходів, які нібито пропагують девіантну статеву поведінку.

“Заборонити на території м. Рівне пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, зокрема у формі так званих “маршів рівності”,”прайдів”, “гей-парадів”,”фестивалів квір-культури” тощо, які проходять в місцях масового дозвілля сімей з дітьми”,— йдеться в проєкті рішення.

Перелічені заходи, на думку депутатів, “дискредитують сімейні цінності”, “містять елементи сексуального чи еротичного характеру” та “можуть завдати шкоди моральному благополуччю дітей”.

Рішення про заборону Маршів рівності та інших заходів ЛГБТ- та квір-спільноти підтримали 36 депутатів Рівненської мерії.

Водночас правозахисники зазначають, що рішення міської ради є “юридичним фарсом, який порушує права людини”.

“Сьогоднішнє рішення Рівненська міська рада про заборону проведення всіх у місті маршів ЛГБТ-спільнот та інших заходів, які влада трактує як “пропаганду девіантної статевої поведінки” – яскравий приклад того, як передноворічне божевілля може стосуватися не лише масової біганини за подарунками й продуктами, але й повністю протиправних рішень місцевої влади”, — наголосила голова міжнародної правозахисної організації Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

Правозахисниця також зазначила, що законодавчі норми, на які посилаються автори законопроєкту, не мають відношення до будь-яких із запланованими заходами ЛГБТ і квір-спільноти.

“Згідно зі ст. 39 Конституції України, обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. Знову ж таки, жодна з цих причин не має щонайменшого відношення до будь-яких запланованих мирних заходів ідея яких, – захист прав і свобод людини, у тому числі ЛГБТ+ спільноти”, — додала вона.

Також Покальчук звернула увагу на некоректність формулювань, які використовуються депутатами, і викрила їх у дискримінації.

“Більше того, відповідно до міжнародного права, усі міжнародні пакти та рішення Європейського суду з прав людини забороняють дискриманіцю за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності при організації мирних публічних заходів. Автори проєкту рішення також використовують формулювання “девіантна статева поведінка”. І з цього приводу в мене для них є дуже важлива новина – ані гомосексуальність, ані трансгендерність не є хворобами чи проявами “девіантної статевої поведінки”, — – зазначила вона.

З огляду на викладене правозахисниця закликала депутатів Рівненської мерії “скасувати це рішення й припинити ганебну дискримінацію людей за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності”.

Нагадаємо, у вересні в Харкові пройшов Марш рівності. Напередодні заходу мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що має намір звернутися до суду з проханням обмежити проведення ХарьківПрайда. Однак пізніше мерія Харкова передумала звертатися до суду для скасування заходу.