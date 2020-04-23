Меру Праги, який ініціював знесення в чеській столиці пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву виділили охорону ніби через загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє чеське видання Respekt.

Уточнюється, що охорона була виділена меру Праги Зденеку Гржібе, а також старостам двох районів чеської столиці Ондржею Колар і Павлу Новотни.

Водночас наголошується, що приводом для виділення охорони стала заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що чеські чиновники ніби “повинні понести відповідальність” за те, що пам’ятник Конєву знесли.

За інформацією журналістів, чеськими спецслужбами також було відстежено прибуття в Прагу російського громадянина, що є небезпечним для місцевих чиновників, яких Москва звинувачує в “вандалізмі”.

ДОВІДКА. Конєв Іван Степанович — радянський воєначальник, маршал Радянського Союзу (1944), двічі Герой Радянського Союзу (1944, 1945). Головнокомандувач об’єднаними збройними силами країн Варшавського Договору.

Ставлення до маршала Конєва в сучасній Європі неоднозначне. В Угорщині його вважають переконаним сталіністом, який не завагався виконати наказ про окупацію Угорської держави 1956. Також Польща не сприймає Конєва як героя — у 1992 його меморіальна скульптура у Кракові була демонтована, оскільки символізувала радянську окупацію країни.