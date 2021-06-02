Ексспецпрокурор Роберт Мюллер читатиме лекції на юридичному факультеті в Університеті Вірджинії. Їх темою передбачено розслідування щодо можливого втручання Росії в американські президентські вибори у 2016 році.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Курс лекцій отримав назву “Звіт Мюллера та роль спеціального радника”. Його проводитимуть троє старших членів команди Мюллера. Курс розраховано на шість лекцій в осінньому семестрі.

“Я з нетерпінням чекаю зустрічі зі студентами цієї осені”, – сказав Мюллер, додавши, що проведе хоча б одну з лекцій.

Протягом курсу студентам розкажуть про рішення, ухвалені командою спецпрокурора під час проведення розслідування.

Лекції — перший випадок, коли Мюллер нарешті порушить мовчання після того, як офіційно було завершено розслідування.

Як відомо, офіс Мюллера тоді детально розслідував 10 ситуацій, коли Трамп міг завадити процесу. Під час розслідування було обвинувачено 34 осіб три російські компанії. Зокрема, звинувачено головних радників Трампа: Пола Манафорта, Роджера Стоуна, Ріка Гейтса, Майкла Флінна.