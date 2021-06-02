Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Курс лекцій отримав назву “Звіт Мюллера та роль спеціального радника”. Його проводитимуть троє старших членів команди Мюллера. Курс розраховано на шість лекцій в осінньому семестрі.
“Я з нетерпінням чекаю зустрічі зі студентами цієї осені”, – сказав Мюллер, додавши, що проведе хоча б одну з лекцій.
Протягом курсу студентам розкажуть про рішення, ухвалені командою спецпрокурора під час проведення розслідування.
Лекції — перший випадок, коли Мюллер нарешті порушить мовчання після того, як офіційно було завершено розслідування.
Як відомо, офіс Мюллера тоді детально розслідував 10 ситуацій, коли Трамп міг завадити процесу. Під час розслідування було обвинувачено 34 осіб три російські компанії. Зокрема, звинувачено головних радників Трампа: Пола Манафорта, Роджера Стоуна, Ріка Гейтса, Майкла Флінна.
- 24 березня 2019 року міністр юстиції, Генеральний прокурор США Вільям Барр направив до Конгресу США основні висновки розслідування Роберта Мюллера. У чотирьохсторінкових документі він написав, що спецпрокурор визнав відсутність змови між виборчим штабом Дональда Трампа і російською владою.
- 18 квітня Міністерство юстиції США оприлюднило доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування передбачуваного втручання Російської Федерації в американські вибори в 2016 році. У доповіді понад 400 сторінок. Половина присвячена розслідуванню зв’язків з Росією, ще половина – перешкоджання правосуддю з боку Трампа.
- 29 квітня глава Міністерства юстиції США Вільям Барр заявив, що не згоден давати показання щодо звіту спецпрокурора Роберта Мюллера перед Палатою представників на закритому засіданні.