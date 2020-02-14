Відповідну заяву опубліковано на сайті американського аналітичного центру Атлантичної Ради.

Як повідомлялося раніше, організатори Мюнхенської конференції з безпеки сьогодні, в день її відкриття, оприлюднили заяву “12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні”. У розробці “плану щодо Донбасу” брала безпосередню участь російська сторона. У документі немає згадок про напад Росії на Україну та про необхідність відновлення українського суверенітету над Кримом.

Американські експерти зазначили, що більша частина цих рекомендацій має конструктивний характер, проте деякі повторюють кремлівські тези. Крім того, вони розкритикували документ за те, що він пропонує розв’язання проблеми з точки зору Кремля, а не України.



“Більшість з дванадцяти рекомендацій … носять конструктивний характер та можуть служити заходами зміцнення довіри і полегшувати труднощі і страждання, яких зазнає населення на окупованому Донбасі або поблизу нього. Деякі з них є проблематичними; дві, зокрема, повторюють пропозиції Кремля про переговори або теми дезінформації. Що ще більш важливо, в документі описується проблема, яка повинна бути вирішена з точки зору Кремля, можливо, щоб переконати представників російської еліти підписати угоду”, — йдеться в заяві Атлантичної Ради.

Крім того, на думку експертів, в заяві проблему визначено неправильно: в документі йдеться про “конфлікт в Україні та навколо неї”, а не про російську агресію.

“Цей опис приховує походження проблеми і робить неможливим пошук відповідного рішення. “Конфлікт всередині і навколо України” почався, коли російські війська в російській формі, але діяли без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим, і Москва “анексувала” його. Потім Москва почала гібридну війну на Донбасі та використовувала свій масивний дезинформаційний апарат, щоб представити це як громадянський конфлікт в Україні. Без кремлівського керівництва, фінансування, зброї (включаючи важкі озброєння), боєприпасів і, в деяких випадках, регулярних підрозділів російської армії, не було б “конфлікту всередині і навколо України”, — нагадали американські дипломати.

Експерти запевняють, що проблема полягає в агресії Москви в Україні, а шляхом її вирішення є відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з Донбасу.

Аналізуючи надані в Мюнхені рекомендації, вони звертають особливу увагу на проблемні, на їх погляд, пункти 7, 8, 10, 11 і 12. Зокрема, сьома рекомендація передбачає створення зони вільної торгівлі між Україною, Росією і ЄС, проте незрозуміло, чи буде це працювати.

“Не ясно, чи буде це працювати. … Ця рекомендація може стати корисним кроком вперед тільки за умови, що Москва тепер готова розробити угоду про вільну торгівлю з Україною та ЄС, яка не вимагає від Києва відмови від Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС”, — підкреслили експерти.

А восьма рекомендація передбачає поступове зняття санкцій з РФ для (а не після) реалізації Мінських угод, що суперечить позиції ЄС.

“Вона ігнорує той факт, що найважливішим елементом Мінська є перемир’я, яке може статися завтра, якщо Москва проінструктує своїх офіцерів та довірених осіб на Донбасі. Більш того, ця рекомендація підірвала б позицію Євросоюзу про те, що весь Мінськ повинен бути реалізований для скасування санкцій”, —додали американські дипломати.

Що стосується десятої рекомендації про початок нового діалогу між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки, експерти зазначають, що цей крок може бути неефективним для боротьби з російською агресією.

“У нас вже є великі міжнародні угоди, підписані Москвою й покликані забезпечити мир, безпеку і стабільність в Європі і за її межами. … Ці угоди, які гарантували суверенітет та територіальну цілісність сторон, що підписали його, були послідовно порушені Москвою. Діалог не повинен заохочувати яструбів у Москві, які все ще намагаються домінувати над Україною”, — запевнили експерти.

Одинадцята рекомендація декларує готовність Євросоюзу до тіснішої співпраці з Росією в разі виконання Мінських угод. Однак експерти запевняють, що кроки по відновленню бізнес-середовища у звичайному режимі “повинні бути обумовлені конкретною реалізацією Мінських угод” та “не повинні прагнути передчасно підірвати санкції ЄС”.

Рекомендація дванадцята, яка передбачає запуск в Україні “нового загальнонаціонального діалогу про ідентичність” з урахуванням позиції її країн-сусідів вразила експертів “своєю неповагою до нації, в яку вторглася Росія”.

“Польща була другом України, а Угорщина — ні, але Україна не повинна ні з ким домовлятися про свою ідентичність”, — наголосили дипломати.

Зазначимо, що цю заяву було підписано 24-ма американськими дипломатами, урядовцями та експертами, серед яких колишні посли США в Україні Стівен Пайфер, Вільям Тейлор і Марі Йованович.