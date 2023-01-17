Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що під час переговорів у Туреччині, зокрема однією з тем для обговорення з омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою була тематика Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це він зазначив у Facebook.

Лубінець зауважив, що мовилось про недопуск МКЧХ представників до військовополонених та цивільних заручників, яких утримує російська сторона.

Зокрема він запропонував зробити онлайн зустріч, де будуть присутні два омбудсмени та керівники постійних Моніторингових місій МКЧХ, як з Росії, так і з України.

Український уповноважений переконаний, що така зустріч потрібна для обговорення суті проблеми допуску та знаходження шляхів її вирішення, аби представники Моніторингових місій могли отримати доступ і працювати згідно зі своїм мандатом.

На цей час пропозицію української сторони прийняли, але Лубінець чекає на погодження.

Маю надію, що зустріч відбудеться і буде результативною для України”, – зазначив омбудсмен.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини прокоментував результати двох раундів переговорів з російською стороною в Туреччині, повідомивши, що прориву немає, але принаймні пішла технічна робота, також є великий позитив щодо інформації про 23 українських захисників.

11 січня у Туреччині відбулась зустріч українського та російського омбудсменів — Дмитра Лубінця та Тетяни Москалькової. За інформацією ЗМІ, під час перемовин сторони узгодили обмін 40 полоненими.

Під час першої зустрічі сторони обговорили низку гуманітарних питань щодо надання правозахисної допомоги українцям та росіянам та обмінялися конкретними пропозиціями.

На другій зустрічі до омбудсменів доєднались Голова Великих Національних Зборів Турецької Республіки Мустафа Шентоп та Головний Омбудсман Турецької Республіки Шереф Малкоч.