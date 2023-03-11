Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
За ініціативи громадської організації “Жінки зі сталі” у Координаційному штабі зустрілися з родинами військовослужбовців штурмової бригади “Азов”.
Як зазначив представник Штабу, українській стороні стало відомо місце утримання далеко не всіх азовців, адже після теракту в Оленівці їх розвезли по різних таборах і тримають ізольовано від інших українських полонених. Тому, надходить менше інформації щодо утримання військових “Азову”.
Також зазначив, представникам МКЧХ протягом останнього місяця вдалося відвідати місця утримання полонених в Донецьку та Горлівці. Наразі вони намагаються потрапити до полонених у Луганській області.
“Не припиняється робота й стосовно пошуку третьої країни, яка могла б виступити посередником в обміні бійців “Азову”. Певні надії покладаємо на Туреччину, бо ця країна має реальні важелі впливу на РФ. До того ж уже був прецедент участі Анкари в обміні”, — додали в повідомленні.
- Національне інформаційне бюро проводить перевірку й актуалізацію даних про цивільних заручників у російському полоні, відтак станом на сьогодні загалом по Україні зафіксовано 963 цивільних заручники.
- Все майно Українського Товариства Червоного Хреста на території Криму після окупації півострова у 2014 році “перейшло у власність” російського Червоного Хреста. Натомість жодних робіт з повернення “окупованого” майна проведено Міжнародною Федерацією не було.
- Українська військовополонена, котру звільнили під час масштабного обміну 17 жовтня, розповіла про голод під час перебування у російському полоні та нелюдське поводження.