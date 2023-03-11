Протягом березня представникам Міжнародного комітету Червоного хреста вдалося відвідати українських полонених у тимчасово окупованому Донецьку та Горлівці. Зараз "Червоний хрест" намагається потрапити на Луганщину.

Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За ініціативи громадської організації “Жінки зі сталі” у Координаційному штабі зустрілися з родинами військовослужбовців штурмової бригади “Азов”.

Як зазначив представник Штабу, українській стороні стало відомо місце утримання далеко не всіх азовців, адже після теракту в Оленівці їх розвезли по різних таборах і тримають ізольовано від інших українських полонених. Тому, надходить менше інформації щодо утримання військових “Азову”.

Також зазначив, представникам МКЧХ протягом останнього місяця вдалося відвідати місця утримання полонених в Донецьку та Горлівці. Наразі вони намагаються потрапити до полонених у Луганській області.