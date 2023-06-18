Підтвердилася інформація про руйнування в тимчасово захоплених Олешках Херсонської області будинку-музею української художниці Поліни Райко, який затопило через підрив російськими військами Каховської ГЕС.

Джерело: МКІП

Нагадаємо, що раніше мережею вже ширилась інформація про ймовірне затоплення будинку-музею. На той момент підтвердити це було неможливо, оскільки будинок мисткині знаходиться у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.

Як повідомили у відомстві, інформація про руйнування будинку-музею Поліни Райко підтвердилася і вже є перші фото наслідків знищення країною-терористом одного з яскравих прикладів українського мистецтва, що несло в собі історію.

На стінах власного будинку Райко відтворила власну біографію, зобразивши портрети родини, а також улюблену символіку та птахів – різних форм, кольорів та видів: качок, гусей, півників, ластівок, сов, дятлів.

“Руйнація таких унікальних місць – ще одна демонстрація того, як Росія намагається знищити українську культуру та історію”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комплекс споруд Каховської ГЕС та десятки інших об’єктів культурної спадщини і культурних інституцій пошкоджено або зруйновано внаслідок підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції.

Водночас станом на 13 червня 2023 року, внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинилося 147 закладів культури та мистецької освіти.

Зокрема у зоні ризику 90 закладів культури та мистецької освіти у Херсонській області та 57 у Миколаївській, враховуючи тимчасово непідконтрольні Україні території.

Також внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції такі Національні парки як “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” поступово перетворюються на пустелю.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.