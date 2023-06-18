Джерело: МКІП
Нагадаємо, що раніше мережею вже ширилась інформація про ймовірне затоплення будинку-музею. На той момент підтвердити це було неможливо, оскільки будинок мисткині знаходиться у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.
Як повідомили у відомстві, інформація про руйнування будинку-музею Поліни Райко підтвердилася і вже є перші фото наслідків знищення країною-терористом одного з яскравих прикладів українського мистецтва, що несло в собі історію.
На стінах власного будинку Райко відтворила власну біографію, зобразивши портрети родини, а також улюблену символіку та птахів – різних форм, кольорів та видів: качок, гусей, півників, ластівок, сов, дятлів.
“Руйнація таких унікальних місць – ще одна демонстрація того, як Росія намагається знищити українську культуру та історію”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, комплекс споруд Каховської ГЕС та десятки інших об’єктів культурної спадщини і культурних інституцій пошкоджено або зруйновано внаслідок підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції.
Водночас станом на 13 червня 2023 року, внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинилося 147 закладів культури та мистецької освіти.
Зокрема у зоні ризику 90 закладів культури та мистецької освіти у Херсонській області та 57 у Миколаївській, враховуючи тимчасово непідконтрольні Україні території.
Також внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції такі Національні парки як “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” поступово перетворюються на пустелю.
ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.
- Через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС затоплено Національний природний парк “Нижньодніпровський”.
- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод.