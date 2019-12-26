Молодша дочка президента Володимира Путіна Катерина Тихонова увійшла до ради з розвитку фізкультури і масового спорту при уряді Російської Федерації.

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Членом ради стала і молодша дочка міністра оборони РФ Сергія Шойгу – Ксенія.

Постанова про створення ради і розпорядження про його склад опубліковані на сайті уряду РФ. Очолила орган віце-прем’єр Ольга Голодець. Всього в його склад увійшли 28 осіб.

Тихонова увійшла до ради як генеральний директор Фонду підтримки науково-проектної діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених “Національний інтелектуальний розвиток”, більш відомий як “Іннопрактика”.

У минулому Тихонова була ще й віце-президентом Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу. У 2015 році на сайті Російської федерації акробатичного рок-н-ролу Тихонова була названа головою опікунської ради цієї організації, актуальний склад ради не опублікований.

Катерина Тихонова відома як спортсменка, яка професійно займається акробатичним рок-н-ролом. Разом з партнером Іваном Клімовим вона вигравала медалі на чемпіонатах Росії, Європи і світу. На ЧС-2014, який проходив в Москві, пара завоювала срібло.

Ксенія Шойгу керує спортивним проектом “Ліга героїв”, який співпрацює з міністерством оборони Росії. Крім цього молодша дочка міністра оборони входить до керівного складу військово-патріотичного руху “Юнармія” і працює радником заступника голови правління “Газпромбанку”.

На щорічній прес-конференції Путіна, яка відбулася минулого тижня, кореспондент Бі-бі-сі запитала президента, коли він визнає родинні зв’язки з Катериною Тихонової та старшою донькою Марією Воронцової. Відповідаючи на питання, Путін докладно розповів про бізнеси “обох жінок”, проте не підтвердив і не спростував родинні зв’язки з ними.

Вперше Катерину Тихонову назвали дочкою Путіна на початку 2015 року, але перше публічне підтвердження особи Тихонової було зроблено тільки через майже три роки. Сам Путін відмовляється відповідати на питання журналістів про своїх дочок. У Путіна двоє дітей – Марія, яка народилася в 1985 році в Ленінграді, і Катерина, яка народилася в 1986 році в Дрездені.

Про те, що Катерина Тихонова насправді є однією з дочок російського президента, першим розповів в січні 2015 року журналіст Олег Кашин. У листопаді 2015 го агентство Reuters підтвердило цю інформацію в своєму розслідуванні: голова правління “Газпромбанку” Андрій Акімов повідомив агентству, що зустрічався з Катериною, ще коли вона була дитиною, і вже тоді знав, що вона є дочкою Путіна. Прес-секретар російського президента відкинув це припущення.

За 13 років до цього видання “Собеседник” докладно розповіло про двох дочок Путіна, Маші і Каті, не називаючи їхніх прізвищ, але повідомивши, що їх назвали в честь бабусь: Марії Іванівни Путіної і Катерини Тихонівни Шкребньовою (зараз ця стаття вилучена, однак в інтернеті доступна її збережена копія).

У Всесвітній конфедерації рок-н-ролу (WRRC) підтвердили, що її віце-президент Катерина Тихонова є дочкою голови Кремля Володимира Путіна.