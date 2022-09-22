Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що "часткова" мобілізація, яку Путін оголосив в Росії, та псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України не зупинять підтримку українців з боку Німеччини.

Про це повідомляє CNN.

“Часткова мобілізація Росії та заплановані референдуми на тимчасово захоплених частинах України не стримають військової підтримки України з боку Німеччини”, – заявила Крістіне Ламбрехт.

Також вона зазначила, що така реакція Володимира Путіна на успіхи України спонукає Німеччину продовжувати підтримувати Україну.

“Ми бачимо, що Україна досягла великих успіхів”, – сказала Крістіне Ламбрехт, наголосивши на підтримці, яку Україна отримала з боку Німеччини та Франції. А також додала: “Ми бачимо, як Росія реагує на ці успіхи — відчайдушно”.

Крім того, Крістіне Ламбрехт зауважила, що оголошені Кремлем псевдореферендуми в Україні не матимуть впливу на ФРН, зазначивши, що Німеччина не змінить рівень підтримки, яку Україна отримує від неї зараз.

Своєю чергою, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція також продовжуватиме підтримувати Україну щодо озброєння та навчання, додавши, що для цього Франції необхідна співпраця в межах НАТО.

Варто зазначити, що міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії та збільшити постачання зброї Україні після того, як президент РФ Володимир Путін видав указ про “часткову” мобілізацію.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що оголошення Путіна про окупацію українських територій та погрози ядерною зброєю свідчать про паніку та відчай. Такої ж думку дотримуються прем’єр-міністри Бельгії та Нідерландів.

За словами Борреля, восьмий пакет санкцій впливатиме на “більш релевантні сектори російської економіки та продовжить націлюватися на осіб, відповідальних за війну в Україні”.