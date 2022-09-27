Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російській владі не вдається заспокоїти громадян, які протестують проти часткової мобілізації, тому Кремль вирішив перекласти провину за "неправильну мобілізацію" на місцеву владу.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

За даними експертів, часткова мобілізація у Росії триває зовсім не так, як обіцяли президент РФ Володимир Путін та очільник міноборони РФ Сергій Шойгу. Після обурення громадян, Кремль вирішив перекласти провину за це на місцеву владу.

“Поширені порушення закону про мобілізацію Кремль називає індивідуальними помилками місцевої влади, заявляючи, що виправляє ці помилки, коли на них звертають увагу громадяни. Однак порушення явно надто поширені, щоб бути лише наслідком індивідуальних помилок, і російські громадяни можуть бачити їх надто чітко”, – зауважили в ISW.

Про проблеми з мобілізацією заговорили навіть російські державні ЗМІ, однак вони теж здебільшого покладають провину на нібито невмотивованих і недбалих працівників військкоматів.

Щоб виправдати центральну владу, кремлівські засоби масової інформації та пропагандисти все частіше діляться окремими історіями про те, як військкомати звільнили деяких непридатних до служби громадян після втручання місцевих чиновників чи державних ЗМІ, щоб продемонструвати, що помилки часткової мобілізації виправляються.

“Кремль стикається з важким завданням, намагаючись заспокоїти російський народ, водночас мобілізуючи достатньо людей, щоб продовжувати боротьбу. Нинішній наратив Кремля спрямований на те, щоб заспокоїти населення обіцянкою виправити “помилки” в мобілізаційній кампанії, але таке повідомлення навряд чи розв’яже проблеми Кремля. Путіну доведеться виправити помилки мобілізації і одночасно виконати мобілізаційні квоти”, – наголосили аналітики.

Та, за оцінками експертів, одночасно виправити помилки мобілізації та набрати потрібну кількість мобілізованих Кремлю не вдасться. Це може призвести до того, що росіяни ще більше не довірятимуть військовим інституціям.

“Деякі росіяни вже спрямовують свій гнів на військових. 26 вересня чоловік, який виступав проти мобілізації, застрелив начальника Усть-Ілімського військкомату Іркутської області”, – мовиться у зведенні.

Окрім цього, за останні дні у низці російських регіонів тривали акції протести, навіть попри намагання правоохоронців їх придушити.

Зокрема декілька сотень жінок було затримано у Якутську. Російська поліція також відкрила попереджувальний вогонь по антимобілізаційним протестувальникам в Ендиреї, селі з приблизно 7900 жителями в Республіці Дагестан. Росіяни підпалили російські військкомати в Урюпінську Волгоградської області та Рузаєвці Республіки Мордовія. Також затримано студента, який намагався підпалити будівлю, на якій була вивіска військкомату в Санкт-Петербурзі, хоча сама будівля не була військкоматом. Деякі мобілізовані завдали собі тілесних ушкоджень на знак протесту проти мобілізації, а один росіянин підпалив себе в Рязанській області.