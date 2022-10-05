Оголошення президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію має більш значний короткостроковий вплив на внутрішній контекст Росії, ніж на війну в Україні, наголосили аналітики Інституту вивчення війни.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

За даними експертів, оголошення часткової мобілізації, разом з невдачами російської армії на полі бою та посилюють розломи в інформаційному просторі РФ, які ще більше заплутують та підривають наративи Путіна.

“Українські джерела слушно зауважили, що часткова мобілізація не становить великої загрози в короткостроковій перспективі, оскільки український контрнаступ рухається швидше, ніж мобілізація може дати ефект”, – додали аналітики.

Очільник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов нещодавно заявив, що мобілізація в Росії є “подарунком” Україні, оскільки Кремль опинився в “глухому куті”, затиснутим між своїми невдачами та рішучістю утримати те, що він захопив.

“Суперечки навколо погано проведеної часткової мобілізації разом з вагомими поразками Росії на Харківщині та навколо Лимана посилили внутрішню боротьбу між пропутінськими російськими націоналістичними угрупуваннями та створюють нові розколи серед тих, хто звертається до основних виборців Путіна”, – наголосили експерти.