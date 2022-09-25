Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Київ "перехитрив" російського президента Володимира Путіна. Вона наголосила, що через це у РФ оголошена мобілізація та посилилася риторика погроз.

Про це повідомило CNN.

На думку Ліз Трасс, російська військова ескалація та “фіктивні погрози” є свідченням українських успіхів. Вона сказала, що рішення негайно розпочати військову ескалацію ухвалив Путін, “бо він не перемагає”.

“Я думаю, що українці його перехитрили. Ми бачили, як українці продовжують протистояти російському наступу. І я думаю, що він не передбачав сили реакції з боку вільного світу”, — заявила вона.

Британська прем’єр-міністерка наголосила, що західні лідери мають не слухати “брязкання зброєю” та “фіктивні погрози” Путіна. Трасс додала, що лідери повинні продовжувати санкції проти Росії та підтримувати українців.

Путін на відповідь успіхів ЗСУ виступив із промовою, в якій оголосив про “часткову мобілізацію”. Він пригрозив, що РФ використовуватиме “всі наявні в нашому розпорядженні засоби”, зокрема додав про погрози застосування ядерної зброї.

“Якщо Путіну дозволять досягти успіху, це не просто надішле жахливе повідомлення в Європі й, звичайно, величезну загрозу для самого українського населення, але це також надішле повідомлення іншим авторитарним режимам у всьому світі, що це якось прийнятно… вдертися в суверенну державу”, – сказала Ліз Трасс.

Вона наголосила, що Велика Британія продовжуватиме надавати підтримку, доки “Україна не переможе”.