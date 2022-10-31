Тисячі резервістів, мобілізованих Росією у жовтні, отримали застарілу зброю, боєприпаси до якої доведеться окремо постачати, що ускладнить і так проблемну логістичну систему країни-агресеора.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Росія з середини жовтня направила на передову в Україні кілька тисяч новомобілізованих резервістів. У багатьох випадках вони погано оснащені. За інформацією розвідки Великої Британії, у вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі нещодавно мобілізовані резервісти прибувають в Україну без зброї.

Зображення з відкритих джерел свідчать про те, що ті гвинтівки, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є автоматами АКМ – зброєю, яка вперше була представлена в 1959 році. Багато з них, ймовірно, у важкому стані через погане зберігання. АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії в основному озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М або АК-12.

Інтеграція резервістів із військовослужбовцями-контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два типи боєприпасів до стрілецької зброї. Це може ще більше ускладнити і без того напружену логістичну систему Росії.