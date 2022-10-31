Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Росія з середини жовтня направила на передову в Україні кілька тисяч новомобілізованих резервістів. У багатьох випадках вони погано оснащені. За інформацією розвідки Великої Британії, у вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі нещодавно мобілізовані резервісти прибувають в Україну без зброї.
Зображення з відкритих джерел свідчать про те, що ті гвинтівки, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є автоматами АКМ – зброєю, яка вперше була представлена в 1959 році. Багато з них, ймовірно, у важкому стані через погане зберігання. АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії в основному озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М або АК-12.
- Нещодавно завершена російська часткова мобілізація резервістів переконливо свідчить про те, що президент РФ Володимир Путін має намір продовжувати воювати до 2023 року, а не розраховувати на те, щоб забезпечити певне припинення вогню чи ескалацію на своїх умовах.
- Війна в Україні велася переважно з повітря, за допомогою артилерії, ракет і безпілотників. І протягом кількох місяців РФ мала перевагу, скеровуючи боєприпаси на українські міста та військові об’єкти з позицій, які були далеко поза досяжністю української зброї. Проте протягом минулих місяців ситуація на лінії фронту на півдні України змінилася. Маючи потужну західну зброю та безпілотники, Україна тепер має артилерійську перевагу, констатують командири та військові аналітики.
- Розпочалася двісті п’ятдесята доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. На тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання веж стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку.