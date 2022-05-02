В Україні можуть прийняти рішення про продовження мобілізації після 24 травня, залежно від ситуації на фронті.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Мобілізація була оголошена з 24 лютого протягом трьох місяців, які скоро мають спливти, отже, вона може закінчитися.

“Все буде залежати від обстановки, яка складеться на той період. Якщо буде потрібно, далі будемо поповнювати ряди наших військових частин військовослужбовцями, а керівництво держави у разі необхідності прийме рішення щодо продовження термінів цієї мобілізації”, – зазначив Горбач.

Він наголосив, що у разі продовження бойових дій буде необхідне поповнення військовими фахівцями наших частин.

Наразі мобілізація триває вже понад два місяці. Горбач зауважив, що за кількісними та якісними показниками мобілізація виконана на 100%, і зараз темпи її дещо знизилися.

За його словами, якість мобілізованих – “висока” та наголосив, що це набагато більш вмотивовані люди. Є окремі випадки ухилянь, але їх “дуже мало і на загальну картину вони не впливають”.