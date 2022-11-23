Мобілізовані російські загарбники поповнюють підрозділи окупаційної армії на території України, що є однією з головних цілей проведення мобілізації в Російській Федерації.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

За його словами, однією з основних цілей мобілізації у РФ є поповнення частин та тактичних груп, які сьогодні беруть участь у бойових діях на території України. Потім – це створення частин резерву у всіх військових округах РФ.

Вадим Скібіцький зазначив, що такі частини створюються навіть на Північному флоті.

“І, звичайно, я сказав би про встановлення нового режиму дивізії крайових військ. Тому що це один із підходів Росії щодо збільшення чисельності військ біля нашого кордону. Звичайно ж можливого залучення цих військ на території України”, – пояснив Вадим Скібіцький.

А також додав, що українській розвідці відомо про плани переведення цих військ під відповідальність Південного військового округу.

Зазначимо, що експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російська влада готується продовжувати мобілізацію у РФ навіть попри те, що зараз триває ще осінній призов. Це призведе до ще більшого навантаження на апарат формування збройних сил і лише зашкодить військовому потенціалу як призовників, так і мобілізованих.

Російські Telegram-канали 18 листопада активно обговорювали ознаки того, що Кремль готується до другої хвилі мобілізації, і розповсюдили зображення повістки про призов, яку отримав житель Санкт-Петербурга, якому нібито сказали з’явитися за мобілізацією в січні 2023 року, попри вказівки президента Росії Володимира Путін про офіційне завершення часткової мобілізації 31 жовтня.

Заяви про нову мобілізацію у грудні-січні також розповсюджували російські військові оглядачі. 18 листопада незалежне російське видання опублікувало розслідування, згідно з яким державні структури та підприємства продовжують готувати своїх працівників до мобілізації, відправляючи їх на різноманітні навчальні програми та навчальні курси, пов’язані з мобілізацією.