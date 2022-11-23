Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.
За його словами, однією з основних цілей мобілізації у РФ є поповнення частин та тактичних груп, які сьогодні беруть участь у бойових діях на території України. Потім – це створення частин резерву у всіх військових округах РФ.
Вадим Скібіцький зазначив, що такі частини створюються навіть на Північному флоті.
“І, звичайно, я сказав би про встановлення нового режиму дивізії крайових військ. Тому що це один із підходів Росії щодо збільшення чисельності військ біля нашого кордону. Звичайно ж можливого залучення цих військ на території України”, – пояснив Вадим Скібіцький.
А також додав, що українській розвідці відомо про плани переведення цих військ під відповідальність Південного військового округу.
Зазначимо, що експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російська влада готується продовжувати мобілізацію у РФ навіть попри те, що зараз триває ще осінній призов. Це призведе до ще більшого навантаження на апарат формування збройних сил і лише зашкодить військовому потенціалу як призовників, так і мобілізованих.
Російські Telegram-канали 18 листопада активно обговорювали ознаки того, що Кремль готується до другої хвилі мобілізації, і розповсюдили зображення повістки про призов, яку отримав житель Санкт-Петербурга, якому нібито сказали з’явитися за мобілізацією в січні 2023 року, попри вказівки президента Росії Володимира Путін про офіційне завершення часткової мобілізації 31 жовтня.
Заяви про нову мобілізацію у грудні-січні також розповсюджували російські військові оглядачі. 18 листопада незалежне російське видання опублікувало розслідування, згідно з яким державні структури та підприємства продовжують готувати своїх працівників до мобілізації, відправляючи їх на різноманітні навчальні програми та навчальні курси, пов’язані з мобілізацією.
- Попри публічні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо успішної часткової мобілізації, насправді Кремлю не вдалось зібрати достатню кількість сил, щоб досягти своїх цілей. А тому Путін створює умови для продовження прихованої мобілізації.
- Намагання Кремля залучити до війни проти України більше росіян на тлі західних санкцій призведе до довгострокових та згубних наслідків для російської економіки.
- Очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив про продовження мобілізаційних заходів у республіці. Попри попередні заяви щодо буцімто “перевиконання плану”.