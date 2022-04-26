Засновник полку "Азов" Андрій Білецький повідомив про результати роботи ССО "Азов" Київ на передовій у районі Гуляйполя. Він наголосив, що після потрапляння в полон, мобілізовані на території ОРДЛО надають вичерпні дані українській стороні.

Про це Андрій Білецький зазначив у Telegram.

У районі Гуляйполя на Запоріжжі бійці другого батальйону на чолі з Дмитром Кухарчуком відбили атаку росіян та взяли в полон представників незаконних угрупувань з території ОРДЛО.

За словами Білецького полонені надали інформацію про розташування ворожих позицій.

“Мобілізовані як гарматне м’ясо та демотивовані “вояки” з недореспубліки “ДНР” так зраділи, що більше не воюватимуть за рускій мір, здали все, що знали про розташування російських військ та техніки”, – зазначив він.

На запитання українського військового, з якою метою житель Донеччини прийшов воювати проти України, він відповів, що його родина має матеріальні труднощі і згода на участь у бойових діях – єдина змога передати кошти рідним. Інший зазначив, що був мобілізований проти власної волі.

Один із полонених поділився, що мобілізованих з території ОРДЛО “кидають” на передові позиції із застарілою технікою, водночас росіяни намагаються ховатись по “зеленці” із великою кількістю БМП.

Разом вони подякували українській армії за звільнення від примусу виконання наказів солдат РФ та запевнили, що не воюватимуть за “руский мир”.