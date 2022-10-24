Російських громадян, мобілізованих на війну проти України, почали забезпечувати бронежилетами та шоломами іранського виробництва. Також з Ірану в РФ прибувають нові групи "радників" із застосування безпілотників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, РФ починає використовувати спорядження іранського виробництва.

Вже найближчим часом заплановано надходження 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів та 1500 шоломів виробництва Milad (Іран). Наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валувайки, Бєлгородської області).

Окрім цього, є інформація, що влада Ірану планує направити нову групу радників для надання допомоги російській армії у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – Arash-2 та іранських ракет класу “земля-земля”. Їхні постачання також планують розпочати найближчим часом.

Щобільше, у пресслужбі ГУР зауважили, що з Ірану в Джанкой також надіслали інструкторів Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу Shahed-136 та Mohajer-6.

Довідка. Shahed-136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений 2020 року. Має дальність польоту до 2500 км та бойову частину масою від 40–50 кг. Вперше був представлений у 2020 році.

Ймовірно, ефективна дальність польоту “Shahed-136” становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту — 2500 кілометрів.

Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год. БПЛА має гучний двигун MD 550 або 3W, тому політ ударного дрона можливо почути за кілометри. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити — за допомогою радара.

Система наведення БПЛА — інерціальна. Має дельтаподібне трикутне крило, загальну масу — 200 кг, загальну довжину — 3,5 метра та розмах крил — 2,5 метра. Маса осколково-фугасної бойової частини — 40-50 кілограмів.

Mohajer-6 – безпілотний літальний апарат розвідки, спостереження, захоплення цілей і рекогностування, здатний нести корисне навантаження мультиспектрального спостереження та/або до чотирьох високоточних боєприпасів.

Arash-2 — дрон-камікадзе дальнього радіуса дії іранської розробки, представлений публічно у вересні 2022 року. БПЛА є модернізацією та подальшим розвитком дрона Arash-1, що має можливість декількох змін напрямків руху перед ураженням цілі.