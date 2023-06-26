Джерело: віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.
“Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення “Коханий приєднався до Viber”, коли його немає серед живих”, – написав міністр.
Для уникнення подібних ситуацій Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Після цього він не надійде у продаж загалом протягом 2 років.
Для цього треба:
- звернутися до служби підтримки оператора: Kyivstar — 0800300466; lifecell — 0800205433;
- повідомити номер для резерву;
- зазначити, від кого звернення;
- очікувати SMS з рішенням;
Нині послуга працює в тестовому режимі.
“Вдячний операторам за швидке реагування”, – резюмував Федоров.
Ініціатором виступив ветеран і голова ГО “Українське об’єднання “Мрія” Юрій Гудименко. У Facebook він згадав, як наприкінці осені отримав повідомлення від загиблого ще у 2018 році захисника. Він наголосив, що подібних випадків – тисячі, оскільки номери, які довго не використовувались, оператори мобільного зв’язку перепродавали.
“Хтось купував сім-карту з номером, який у когось записаний як “Батько” або “Коханий”. І рідним, близьким починали приходити однотипні повідомлення від мертвих. Мене тоді розплющило морально. Сильно розплющило. Відверто кажу”, – поділився ветеран.
Він звернувся до Федорова, розповівши про проблему. Голова ГО запропонував заблокувати номери загиблих бійців і не допускати ці номери до перевипуску.
- В Україні запустили додаткову гарячу лінію юридичної допомоги, на яку можуть звернутися родичі зниклих безвісти осіб.
- З 2022 року в Україну працює “гаряча лінія” Міністерства внутрішніх справ України для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських військових.
- 23 травня 2023 року Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що за даними Єдиного реєстру зниклих безвісти, нині відомо про приблизно 24 тисячі осіб, котрі вважаються такими з початку повномасштабного російського вторгнення.