П’ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко спільно з волонтерами презентував перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, який створили українські інженери.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”

Аналогічні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів і їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження. Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень.

Комплекс оптоелектронної розвідки містить в собі інтегрований безпілотний літальний апарат (БПЛА), камери з 50-кратним зумом і тепловізором, які можуть автономно працювати протягом тижня.

“Закордонні аналоги коштують мільйони доларів – не сотні тисяч. Вони заліцензовані, нам їх не продають, навіть якби гроші й були”, – зазначив Петро Порошенко.

Ініціатор проєкту, ветеран та волонтер Гліб Бабіч розповів, що розробка використовує весь досвід побудови стаціонарних систем.

Тут дуже велика кількість речей додана. Задля безпеки, показати весь комплекс неможливо. Проте варто зауважити, що такі комплекси є на озброєнні всіх країн.

“Ми не можемо сказати державі, мовляв, замовте такі комплекси, бо нам зараз потрібна важка зброя. А ми своїми зусиллями заміщаємо те, чого нам поки не постачають”, – додав Гліб Бабіч.

Ця система має потужне програмне забезпечення та велику кількість складових. Вона доволі складна при монтажі, але дуже потужна і проста в роботі.

У броньовику знайшлося місце навіть для кавоварки, яку передали небайдужі люди з Фінляндії. Враховуючи досвід військових у цей комплекс вкладено все для того, щоб людям, які будуть працювати, було надійно, зручно. І щоб миттєво був результат у знищенні ворога.

“Цей комплекс називається Локі. Локі – це веселий скандинавський бог хитрощів та підступності. То я хочу сказати ворогам: готуйтесь. Ви цього не побачите, ви цього не будете контролювати, але ви все це відчуєте на собі”, – наголосив Гліб Бабіч.