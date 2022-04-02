Модель багатьох відомих брендів Лев Улесов став військовим медиком та рятує людей на передовйі.

Лев Улесов з Броварів був моделлю для деяких провідних світових брендів, зокрема, Givenchy, Hugo Boss та Berluti. Він закрив показ Prada на Тижні моди в Мілані у 2019 році. Нещодавно він дав інтерв’ю виданню Daily Star, в якому зокрема розповів про свою участь у захисті України.

Молодик має медичну підготовку, якою наразі послуговується задля допомоги пораненим на передовій на Київщині. Так Улесов прокоментував свою нову роботу:

Я бойовий медик, і моє завдання полягає у тому, щоб рятувати людей із гарячих точок, надавати першу допомогу та вивозити тіла з лінії фронту.

На запитання, що б він сказав, якби міг особисто поговорити з Путіним, Лев відповів:

Я просто хочу побачити його очі, без слів. Я не знаю, що у нього в голові. але я переконаний, що він був здивований і шокований, коли усвідомив наше мислення, сказав юнак про опір України російській навалі.

Моя мета — виграти війну, резюмував Улесов в інтерв’ю виданню Daily Star.