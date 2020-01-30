Бренд Inamorata, авторкою якого є популярна американська модель та актриса Емілі Ратаковскі, представив нову колекцію елегантної білизни в горошок.

Новинки вже доступні до замовлення на сайті бренду.

У середу, 29 січня, бренд Емілі Ратаковскі Inamorata представив нову колекцію елегантного нижньої білизни з тонкої чорної сітки в горошок.

У новій лінійці представлені 4 моделі — боді без рукавів, бралетт та дві моделі трусиків. У рекламі нової колекції традиційно знялася і сама Емілі Ратаковскі. Компанію їй склала американська модель Анж-Марі Мутамбу — її фото представлені в онлайн-магазині бренду.

Стоимость моделей следующая: за боди от американской модели покупательницам придется отдать 65 долларов, бралетт — 42 доллара. Обе моделей трусиков стоят по 32 доллара.

А ось для рекламної кампанії відібрали саме фото Ратаковскі. Яскраві знімки модель опублікувала в своєму Instаgram.

Також Ратаковскі поділилася з підписниками в Instagram бекстейдж-відео зі зйомок.

Хто така Емілі Ратаковскі?

Емілі Ратаковскі зараз 28 років. Більше 10 років вона працює в модельному бізнесі. Зокрема, співпрацювала з Ford Models та брендами одягу Forever 21 й Nordstrom. Відомою як модель Ратаковскі стала після зйомок з фотографом Тоні Дюраном — одним з найбільш публікованих фотографів зірок.

У 2009-10 роках Ратаковскі знімалася в шоу iCarly на телеканалі Nickelodeon. У 2012 знялася в рекламі мережі фастфуду Carl’s Jr. Наступного року — в музичних кліпах Робіна Тіка та Maroon 5. У кліпі на пісню Blurred Lines Робіна Тіка Ратаковскі знялася топлес, що принесло їй чималу популярність. Кліп був настільки відвертим, що YouTube блокував його.

Після цього Емілі Ратажковскі стала більше зніматися та з’явилася оголеною на обкладинці журналів treats! і GQ. Крім цього, Емілі Ратажковскі знялася в декількох фільмах і серіалах, серед яких комедія “Красуня на всю голову” та трилер “Невидимка”.

Про бренд Inamorata

Inamorata — це бренд, розроблений Ратаковскі. Про його запуск стало відомо в 2017 році, коли Emrata Holdings LLC (юрособа, зареєстрована на модель) придбала торгову марку для Inamorata. Спочатку бренд займався виключно купальниками для жінок, тому був запущений сайт з відповідною назвою — inamorataswim.com. Він почав працювати в листопаді 2017 року й перша лінійка купальників складалася з трьох бікіні та трьох злитих купальників, ціна яких варіювалася від 75 до 160 доларів. Пізніше бренд став випускати також білизну й сайт для її замовлення тепер називається inamoratawoman.com.

Хоча бренд Ратаковскі існує трохи більше 2 років, його творець вже встигла опинитися в епіцентрі скандалу. 17 листопада дизайнер Ліза Марія Фернандес пред’являла Ратаковскі претензії, заявляючи, що американка вкрала її ідеї. Фернандес засновувала свої юридичні претензії на свідоцтвах про реєстрацію своїх моделей в Співтоваристві Європейського Союзу ще в 2015 році. Чим закінчилися судові розгляди — невідомо. .

Так чи інакше в 2019 році бренд Inamorata та його творець була відзначені популярним модних журналом The Daily. Сама Ратаковскі була названа підприємцем у сфері моди року. Крім того, Ратаковскі потрапила в список тридцяти найуспішніших діячів мистецтва молодше 30 років за версією Forbes.