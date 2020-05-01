У Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що шведський підхід до боротьби з коронавірусом слід брати за приклад, щоб повернутись до нормального життя.

Про це повідомляє американське видання New York Post.

За словами експерта ВОЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райана, з шведського досвіду слід витягти деякі уроки.

“Існує думка, що Швеція не ввела заходи контролю і просто дозволила поширити хворобу. Ніщо не може бути настільки далеко від правди”, – сказав він.

Експерт нагадав, що замість введення карантинних обмежень в Швеції державою була проведена сильна політика, спрямована на турботу про людей і соціальне дистанціювання в установах.

“Країна покладалася на взаємини зі своїми громадянами, а також їх здатність до саморегулювання. Вони здійснили політику через партнерство з населенням”, – пояснив Райан.

При цьому фахівець наголосив, що Швеція є зразком для тих, хто хоче повернутися до життя в суспільстві без певних обмежень.

Відзначається, що на даний момент в Швеції підтверджено 20 300 випадків зараження коронавірусом. При цьому 2462 людини померли від COVID-19.