Про це повідомляє американське видання New York Post.
За словами експерта ВОЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райана, з шведського досвіду слід витягти деякі уроки.
“Існує думка, що Швеція не ввела заходи контролю і просто дозволила поширити хворобу. Ніщо не може бути настільки далеко від правди”, – сказав він.
Експерт нагадав, що замість введення карантинних обмежень в Швеції державою була проведена сильна політика, спрямована на турботу про людей і соціальне дистанціювання в установах.
“Країна покладалася на взаємини зі своїми громадянами, а також їх здатність до саморегулювання. Вони здійснили політику через партнерство з населенням”, – пояснив Райан.
При цьому фахівець наголосив, що Швеція є зразком для тих, хто хоче повернутися до життя в суспільстві без певних обмежень.
Відзначається, що на даний момент в Швеції підтверджено 20 300 випадків зараження коронавірусом. При цьому 2462 людини померли від COVID-19.
- Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде вважає, що країна діяла прагматично, вирішивши не вводити загальнонаціональний карантин через епідемію коронавірусу.