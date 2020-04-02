Про це вона розповіла в своєму Instagram.
Модель повідомила, що відчула перші симптоми коронавірусу, перебуваючи на самоізоляції зі своєю сім’єю. Вона опублікувала два знімки — з дому та лікарні, і поділилася своєю історією хвороби.
За словами Грем, спершу симптоми були схожими на харчове отруєння.
“Ця фотографія була зроблена, коли ми вже самоизолировались вдома, у мене з’явилися перші симптоми, але я подумала, що у мене просто харчове отруєння”, — повідомила вона в описі до спільного фото з сестрою.
Грем також повідомила, що незабаром у неї піднялася висока температура та з’явилися інші симптоми коронавірусної інфекції — утруднене дихання та задишка.
“Це страшно — мене нудило, водночас я хотіла в туалет кілька разів протягом першого дня, з’явилася лихоманка, а потім, коли вона припинилася, я відчула сильний озноб, у мене почалося запаморочення, задишка, я втратила здатність говорити правильно, повними реченнями. Мої легені просто не дозволяли мені, мої груди були стиснуті. Я не могла самостійно сходити в ванну, мені потрібна була допомога, щоб вставати з ліжка, навіть їсти стало боляче”, — додала вона.
Зараз йде п’ятий день боротьби з недугою. Модель зазначила, що починає почутися краще, і подякувала своїм підписникам та родині за активну підтримку.
Також зірка звернулася до підписників із закликом ставитися до пандемії серйозно, не порушувати правила карантину та залишатися вдома.
“Деякі люди досі не сприймають це всерйоз. Я бачу в новинах, що все ще тривають збори та навіть домашні вечірки! Будь ласка, залишайтеся вдома на самоті або тільки з тими, з ким ви живете! Будь ласка, поставтеся до цього серйозно і, будь ласка, залишайтеся вдома”, — підкреслила вона.
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Little Sister looks after Big Sister ❤️ Thank you Sister!! I was scared, I was in pain and I didn’t know what was to come but you took care of me, you held me, you wiped away my tears and you have been there through each step. When you couldn’t be with me in hospital you were there on the phone. Family, best friend and my nurse at home. Love you 💕 Day 5 and I’m getting stronger and feeling better daily 🙌🏼. Thank you to the people who sent kind messages, love and good vibes 💗 It really meant the world to me and lifted my spirits💋 Some People are still not taking this seriously. I see on the news there are still gatherings going on and even house party’s!!Please stay home in isolation alone or with who you live with only!! It’s scary -I was throwing up and on the toilet at the same time multiple times through the first day, the fever appeared and then when It broke I got severe chills, i was light headed, I lost shortness of breath, I lost the ability to be able to speak properly in full sentences,my lungs just wouldn’t let me, my chest was tight, I wasn’t able to get in and out of a bath alone, i needed help to get in and out of bed and even eating became painful!! Please take this seriously and please stay home. Love to you all out there ❤️ Stay safe everyone 🌎 💋 💋 (the first photo was taken when we had already started self isolation at home, my first symptoms started but I thought I had food poisoning only) #keepsafe #stayhome #lookaftereachother #lookafteryourself Big Thankyou to our health hero’s, Thankyou to the NHS and Thankyou to Key workers in this crazy time 💗
Довідка. Алексіна Лорна Грем — 30-річна модель з Великобританії. З 2017 року Грем почала співпрацювати з популярним брендом спідньої білизни та косметики Victoria’s Secret. У минулому році вона стала “ангелом” бренду — так називають найбільш відомих моделей, що представляють продукцію компанії. Грєм є першою та поки що єдиним рудоволосим “ангелом” Victoria’s Secret.
- Модель, засновниця бренду Kylie Cosmetics, Кайлі Дженнер пожертвувала $1 млн на боротьбу з коронавірусом COVID-19.
- Раніше #Букви розповідали, як модна індустрія виживає в епоху коронавірусу.