Про це вона розповіла в своєму Instagram.

Модель повідомила, що відчула перші симптоми коронавірусу, перебуваючи на самоізоляції зі своєю сім’єю. Вона опублікувала два знімки — з дому та лікарні, і поділилася своєю історією хвороби.

За словами Грем, спершу симптоми були схожими на харчове отруєння.

“Ця фотографія була зроблена, коли ми вже самоизолировались вдома, у мене з’явилися перші симптоми, але я подумала, що у мене просто харчове отруєння”, — повідомила вона в описі до спільного фото з сестрою.

Грем також повідомила, що незабаром у неї піднялася висока температура та з’явилися інші симптоми коронавірусної інфекції — утруднене дихання та задишка.

“Це страшно — мене нудило, водночас я хотіла в туалет кілька разів протягом першого дня, з’явилася лихоманка, а потім, коли вона припинилася, я відчула сильний озноб, у мене почалося запаморочення, задишка, я втратила здатність говорити правильно, повними реченнями. Мої легені просто не дозволяли мені, мої груди були стиснуті. Я не могла самостійно сходити в ванну, мені потрібна була допомога, щоб вставати з ліжка, навіть їсти стало боляче”, — додала вона.

Зараз йде п’ятий день боротьби з недугою. Модель зазначила, що починає почутися краще, і подякувала своїм підписникам та родині за активну підтримку.

Також зірка звернулася до підписників із закликом ставитися до пандемії серйозно, не порушувати правила карантину та залишатися вдома.

“Деякі люди досі не сприймають це всерйоз. Я бачу в новинах, що все ще тривають збори та навіть домашні вечірки! Будь ласка, залишайтеся вдома на самоті або тільки з тими, з ким ви живете! Будь ласка, поставтеся до цього серйозно і, будь ласка, залишайтеся вдома”, — підкреслила вона.

Довідка. Алексіна Лорна Грем — 30-річна модель з Великобританії. З 2017 року Грем почала співпрацювати з популярним брендом спідньої білизни та косметики Victoria’s Secret. У минулому році вона стала “ангелом” бренду — так називають найбільш відомих моделей, що представляють продукцію компанії. Грєм є першою та поки що єдиним рудоволосим “ангелом” Victoria’s Secret.