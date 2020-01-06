20-річна модель заробила для жертв пожеж в Австралії більше $ 700 тисяч, відправляючи оголені фото всім, хто пожертвує від $ 10 благодійним фондам.

Про це активістка повідомила на своїй сторінці в твітер.

4 січня 20-річна Кейлен Уорд, відома в мережі під ніком The naked philantropist (рус. Голий філантроп) опублікувала на своїй сторінці в твітер обіцянку відправити по одній оголеною фотографії кожному, хто перерахує 10 та більше доларів благодійним фондам, які займаються допомогою жертвам лісових пожеж в Австралії.

“Я відправлю оголене фото кожній людині, яка жертвує принаймні 10 доларів кожному з тих, хто збирає кошти на пожежі в Австралії. Кожні 10 доларів, які ви жертвуєте = одна оголена фотографія від мене в ваші особисті повідомлення. Ви повинні відправити мені підтвердження, що ви пожертвували”, — написала вона.

Всього за два дні таким чином вдалося зібрати понад 700 тисяч доларів. Сама Кейлен не очікувала, що кількість коштів, зібраних завдяки їй, буде настільки великою.

“Близько 700 тисяч доларів були зібрані для австралійських лісових пожеж у відповідь на мій твіт. Це справжнє життя?”, — прокоментувала вона.

Водночас дівчина зазначила, що через цю акцію їй довелося зіткнутися з цькуванням в Інтернеті.

“Ви всі залякуєте та переслідуєте людей в соціальних мережах, але все ж виступаєте за запобігання самогубств. Ви здивуєтеся, чому так багато людей вбивають себе, а ви робите Інтернет нестерпним для них. Ви, хлопці, зробили Інтернет таким темним місцем для мене. … Мені 20 років. Я всього лишень одна людина. Подумай про те, як ваше ла*но впливає на мене. Тепер подумайте про мільйони людей, які роблять речі зі мною одночасно. Залиште мене в спокої”, — написала Кейлен.

Варто зазначити, що в Австралії вже пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається. У неділю, 5 січня, австралійська влада приступили до оцінки збитку від лісових пожеж.