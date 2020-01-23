Трансляція шоу бренду Jean Paul Gaultier з’явилася на YouTube.

Показ відбувся у середу, 22 січня, о 20:30 за місцевим часом. Він був присвячений 50-річчю кар’єри модельєра.

На модному подіумі можна було побачити Ірину Шейк, сестер Джіджі і Беллу Хадід, співачку Мілен Фармер, а також виконавицю шоу в стилі бурлеску Діту фон Тіз.

На закінчення показу до глядачів вийшов сам Готьє. Він був одягнений в синій робочий комбінезон з засуканими рукавами, тельняшку та кеди. Модельєр подякував публіці поклоном і залишився на сцені танцювати разом з моделями.

Нагадаємо, що про завершення кар’єри Готьє особисто повідомив журналістам 17 січня.