Про це пише The Guardian.

Зокрема, шоу, присвячене 50-річчю його кар’єри, відбудеться в середу, 22 січня, в паризькому театрі Шатле.

При цьому Готьє запевнив, що його робота в сфері високої моди продовжиться.

67- річний модельєр, чия перша індивідуальна колекція була представлена в 1976 році, давно відомий тим, що стирає межі між чоловічим і жіночим одягом.

Його стиль і провокаційна репутація принесли йому популярність і презирство з боку інших модельєрів. Наприклад, в 2018 році він випустив модну колекцію, натхненну сигаретами.

Готьє припинив створювати одяг для магазинів ще у 2015 році для того, щоб зосередитися на високій моді – одязі ручної роботи, яку можуть собі дозволити тільки найбагатші люди світу.