Про це пише The Guardian.

Зокрема, шоу, присвячене 50-річчю його кар’єри, відбудеться в середу, 22 січня, в паризькому театрі Шатле.

При цьому Готьє запевнив, що його робота в сфері високої моди продовжиться.

67- річний модельєр, чия перша індивідуальна колекція була представлена в 1976 році, давно відомий тим, що стирає межі між чоловічим і жіночим одягом.

Його стиль і провокаційна репутація принесли йому популярність і презирство з боку інших модельєрів. Наприклад, в 2018 році він випустив модну колекцію, натхненну сигаретами.

Готьє припинив створювати одяг для магазинів ще у 2015 році для того, щоб зосередитися на високій моді – одязі ручної роботи, яку можуть собі дозволити тільки найбагатші люди світу.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm

— Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) 17 января 2020 г.